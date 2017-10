Fiasco în minivacanţa de 1 Mai, pe litoral. Cine şi de ce umflă numărul turiştilor veniţi la mare

Fiasco în minivacanța de 1 Mai, pe litoral. Cine și de ce umflă numărul turiștilor veniți la mare

Minivacanța de 1 Mai și Paște pe litoral s-a încheiat. Au fost cel puțin trei zile și trei nopți de distracție pentru cei care au ales să petreacă la malul mării, însă numărul turiștilor a fost mult sub așteptările hotelierilor și ale patronilor de restaurante și cluburi.Deși inițial estimaseră că vor veni la mare în jur de 35.000 de turiști, hotelurile au fost aproape goale, mulți cazându-se la prieteni, în apartamente închiriate sau la corturi. În timp ce Asociația Litoral Delta Dunării anunță un bilanț de aproximativ 30.000 de turiști pe litoral, Federația Patronatelor din Turismul Românesc spune că au fost doar în jur de 20.000. De altfel, FPTR susține că în topul preferințelor românilor în aceste zile au fost stațiunile rurale, cu peste 50.000 de locuri vândute. Asta în timp ce asociația condusă de Corina Martin anunță că „Mamaia, Vama Veche și Eforie sunt în continuare în topul preferințelor turiștilor români, dar și străini”.De vină a fost… vremeaOri Asociația Litoral Delta Dunării adună turiștii în stilul consacrat al lui Caragiale, ori Federația Patronatelor este extrem de pesimistă. În plus, FPTR susține că românii au cheltuit anul acesta, de Paște și 1 Mai, aproape jumătate din suma pe care au cheltuit-o anul trecut, când cele două sărbători au fost separate. Potrivit datelor, cei aproxima-tiv 116.000 de turiști români care și-au petrecut minivacanța de Paște și 1 Mai în stațiuni din țară și străinătate au cheltuit 47 de milioane de lei (peste 10,4 milioane de euro), mai puțin cu 38 la sută față de anul trecut, când cheltuielile cumulate cu ocazia celor două sărbători au ajuns la 65 de milioane de lei.Litoralul, pe penultimul loc în preferințele românilor„În toate zonele turistice din România, s-au vândut aproximativ 107.000 de locuri, în timp ce în străinătate au plecat pentru mini-vacanța de Paște aproape 10.000 de turiști. Spre deosebire de anul trecut, când Paștele și 1 Mai au fost sărbătorite la distanță de trei săptămâni, fiind înregistrate încasări din servicii turistice de aproximativ 65 milioane de lei, anul acesta sărbătorile s-au suprapus, iar încasările au ajuns la 47 milioane de lei, mai puțin cu aproximativ 38 la sută”, explică Mohammad Murad, președintele FPTR.Potrivit acestuia, în topul preferințelor românilor s-au aflat în aceste zile stațiunile rurale, cu 50.000 de locuri vândute, urmate de cele montane, cu 22.000 de locuri vândute, și de cele balneare, cu 14.000 de locuri vândute.„În unitățile de cazare clasificate de pe litoralul românesc, numărul turiștilor a scăzut față de anul trecut, deoarece prognoza meteo a fost nefavorabilă, iar mulți dintre aceștia au preferat să sărbătorească Paștele în familie, numărul turiștilor sosiți pe litoral ajungând la 20.000", a mai adăugat Murad.Din totalul locurilor pregătite pe litoral, în topul preferințelor a fost Mamaia, cu un grad de ocupare de aproximativ 90 la sută în nordul stațiunii și 60 la sută în restul stațiunii. Turiștii au preferat Ma-maia datorită posibilităților variate de distracție, iar cluburile și barurile au fost principalele atracții. În acest an, de 1 Mai, pe litoral au fost puse la dispoziția turiștilor aproximativ 30.000 de locuri de cazare în structurile clasificate, din totalul de 98.448, locuri clasificate. În comparație cu nordul litoralului, în structurile de cazare din sud, gradul de ocupare a fost mult mai scăzut de aproximativ 30 la sută. Cererea a fost mai mică față de anul trecut în unitățile clasificate deschise în această perioadă.Ne îmbătăm cu apă rece!De cealaltă parte, Asociația Litoral Delta Dunării consideră că anul acesta turiștii au avut o imagine și o percepție mult mai bună despre litoralul românesc.„A fost un week-end de succes, așa cum am estimat. Peste 30.000 de turiști au fost în mod cert pe litoral. Având în vedere că minivacanța a avut dublă semnificație anul acesta, turiștii au avut parte de pachete de cazare dinamice și flexibile care au oferit libertatea de a veni la mare în funcție de programul acestora. Am început sezonul în forță și continuăm calendarul de evenimente în Mamaia cu un Campionat Național de Taekwondo, juniori și seniori, în perioada 7 - 8 mai, care va atrage peste 1.500 de partici-panți din Constanța și Mamaia”, declară Corina Martin, președintele ALDD.