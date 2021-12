Fetiţa unui pompier are nevoie de ajutorul nostru! Copila are o tumoare cerebrală ce poate fi operată în Turcia

Un salvator de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea are nevoie de ajutorul nostru. Fetiţa de 11 ani a plt. maj. Cristina Stase, de la Detaşamentul de Pompieri Medgidia, are o tumoare cerebrală ce poate fi operată în Turcia şi costurile intervenţiei depăşesc posibilităţile familiei.Salvatorul a ajuns să lupte pentru viaţa propriului copil, însă dragostea și eforturile părintești nu sunt de ajuns.În urmă cu o săptămână, Ana Maria a fost diagnosticată cu o tumoare cerebrală, care îi pune viaţa în pericol. Şansa ei este o interventie neurochirurgicală în Turcia.Având in vedere costurile mari ale investigațiilor medicale (internare, analize, operație, tratamente), ulterior intervenţiile medicale necesare, orice sprijin financiar din partea noastră îi poate fi de ajutor.Contribuțiile bănești pot fi depuse in conturile:RON - Banca RaiffeisenRO38RZBR0000060010388700 - Cristina StaseRON - Banca TransilvaniaRO41BTRLRONCRT0V25457801 - Pana MarianaEUR - Banca TransilvaniaRO26BTRLEURCRT0V25457801 - Pana Mariana