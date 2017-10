Fetiţă plimbată ÎNTRE SPITALE, pentru schimbare de branulă. Părinţii revoltaţi, amendaţi cu 3000 lei

Fetiță plimbată ÎNTRE SPITALE, pentru schimbare de branulă. Părinții revoltați, amendați cu 3000 lei

Ştire online publicată Marţi, 31 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pare greu de crezut, dar o fetiță a fost plimbată între spitale, la Satu Mare, pentru înlocuirea unei branule. Bolnavă de amigdalită, copila de doar trei ani a fost purtată, împreună cu părinții, de la un centru de permanență la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean. În ambele unități sanitare i-a fost refuzat acordarea asistenței medicale. Pentru că s-au revoltat, părinții au fost amendați cu 3.000 de lei pentru tulburarea liniștii publice, scrie libertatea.roFetița de trei ani din Satu Mare a avut mai multe episoade de bronșită, iar tratamentul cu siropuri nu i-a ameliorat starea de sănătate. Așa că medicul de familie a indicat un tratament injectabil prin fixarea unei branule.„Fiica mea de trei anișori este bolnavă, are amigdalită și a primit tratament injectabil cu ampicilină și gentamicină. Am fost vineri seara la centrul de permanență de la Clinica Caritas, dar asistenta de acolo ne-a spus că nu-i face injecție deoarece este grăsuță, are 33 kg și ne-a spus să mergem la UPU, unde să i se administreze tratamentul prin branulă. Am ajuns acolo în jurul orei 19:45 dar am fost refuzați. Ne-a zis că ei nu fac astfel de tratamente”, a povestit Brigitta Militaru, mama fetiței, pentru informatia-zilei.ro.Halucinant este că părinții n-au înțeles de ce medicii au refuzat vineri să-i acorde fetiței asistența medicală. Oamenii le-au povestit cadrelor medicale că au mai fost la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Satu Mare, marți, 24 ianuarie, când un alt medic i-a fixat micuței prima branulă, cu mențiunea că trebuie înlocuită o dată la trei zile. Revoltați, părinții s-au certat cu medicii, care au chemat Poliția.„Pentru că ne-am panicat, am vociferat, polițistul Zanga ne-a amendat pe mine cu 1.000 de lei și pe soțul meu cu 2.000 de lei pentru tulburarea liniștii. Pe lângă asta, polițistul l-a prins de gât pe soțul meu, sub ochii mei și ai fetiței. Fetița a început să plângă și mai tare, am ieșit din spital, am fost amendați, dar problema tot nu a fost rezolvată”, a precizat mama fetiței.Micuța a fost văzută din nou de medicul de familie, care a schimbat din nou tratamentul, mai scrie libertatea.ro