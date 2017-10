Fetiţa Iuliei de la Abracadabra, în stare gravă la spital: "Se sufoca şi se învineţea la faţă"

Fetița Iuliei de la Abracadabra, în stare gravă la spital: "Se sufoca și se învinețea la față"

Fetița Iuliei de la Abracadabra se simțea destul de rău, motiv pentru care Iulia, însărcinată acum cu al doilea copil, a decis să se întoarcă în țară de urgență, convinsă fiind că aici o poate trata pe fetiță.Iulia spune că fetița ei se simțea destul de rău, dar, inițial, ea nu a conștientizat că este ceva grav.„Noi am venit joi în țară. Fetița era bolnavă, dar eu nu mi-am dat seama că era. Voma și se îneca când dormea, din cauza mucozităților. Am adus-o în România. Nu mai putea să mănânce nimic. Se sufoca și se învinețea la față. Am venit cu ea de urgență în București. E la spital. Eu vin de la spital și tot acolo mă duc. Are un diagnostic de tuse convulsivă. E mai mult o suspiciune. Între timp e tratată pentru simptome: antibiotic, sirop de tuse, anticorpi, perfuzii”, a declarat Iulia.Iulia susține că acum și ei îi este rău, pentru că, din cauza sarcinii nu poate mânca și nici nu poate dormi.”Mie îmi este rău acum. Și cu sarcina, nu prea pot să mănânc. Eu slăbesc pe zi ce trece. Nu dorm. Mama, săraca, e ultima în linie acum. Iubitul meu e avocat și muncește la un caz extrem de important. Vine și el la sfârșitul lunii aprilie. Vorbesc cu el încontinuu. Greu de spus dacă s-a ameliorat situația. La boala pe care o are nu există acum un tratament care să o ajute foarte mult. Dacă era la începutul bolii cu siguranță”, a povestit Iulia Stănescu la Antena Stars.