Festivalul UNTOLD își deschide porțile! PRIMELE 10.000 DE ABONAMENTE, puse ÎN VÂNZARE

Festivalul UNTOLD, devenit un fenomen internațional, își deschide porțile tărâmului magic în 2019, în perioada 1-4 august la Cluj-Napoca. Unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa a ajuns la cea de-a cincea ediție care va fi una aniversară și de neuitat, pentru fanii festivalului. Organizatorii pregătesc deja participanților o ediție legendară, care va depăși tot ceea ce au trăit în cele patru ediții de până acum.







PRIMELE 10.000 DE ABONAMENTE SE PUN ÎN VÂNZARE MIERCURI, 14 NOIEMBRIE, ORA 14.00







Pentru fanii festivalului care s-au înregistrat pe untold.com, călătoria spre UNTOLD 2019 începe miercuri, 14 noiembrie, la ora 14.00 când vor fi disponibile primele 10.000 de abonamente. Doar cei care s-au înregistrat pe www.untold.com pot achiziționa primele abonamente scoase la vânzare, la un preț special.







Primele 10.000 de abonamente pentru UNTOLD 2019 vor putea fi achiziționate la prețul de 99 de euro plus taxe. Prețul final al abonamentelor va fi de 169 de euro plus taxe. Tot miercuri, 14 noiembrie vor fi puse în vânzare și abonamentele VIP la prețul special de 269 de euro plus taxe, prețul final al acestora fiind de 339 de euro plus taxe.







Fiecare persoană care s-a înregistrat a primit pe mail un link unic, funcțional începând cu data de 14 noiembrie, ora 14.00, prin care va putea achiziționa cel mult 4 abonamente. Cei care nu s-au înregistrat pot să mai facă acest lucru pe site-ul festivalului, www.untold.com.