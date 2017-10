Festivalul Pâinii la Cora

Credeți că pâinea îngrașă? Nimic mai fals! Este un aliment de bază, ce trebuie consumat în mod obligatoriu, dar fără a face excese. Iar prin Festivalul Pâinii, eveniment aflat la a doua ediție, Cora România dorește să redea pâinii locul care i se cuvine, pe mesele românilor.Indiferent că este albă sau neagră, cu secară sau semințe de floarea soarelui, pâinea nu trebuie să lipsească de pe masă. Este sfatul nutriționiștilor, care atrag atenția că mitul pâinii care îngrașă, ce s-a impregnat adânc în conștiința oamenilor care vor să mănânce sănătos, este fals. Pâinea este benefică sănătății, dacă știm cum să o consumăm.Tocmai de aceea, pâinea trebuie să-și aibă locul binemeritat pe mesele românilor. Nu degeaba Jean Chevalier în al său „Dictionnaire des symboles” numea pâinea drept „simbolul esențial al hranei”, istoricii amintesc de pâinea adusă ofrandă de greci zeilor, iar creștinismul o consacră, alături de vin, ca unul dintre Darurile sfințite, simbol al Trupului Mântuitorului.Pentru a onora acest aliment, Cora România a organizat Festivalul Pâinii. Evenimentul, aflat la a doua ediție, se organizează, începând din 17 mai, în toate cele zece hipermarketuri din rețea. În perioada 31 mai - 2 iunie, pâinea este celebrată în Cora Constanța City Park, ocazie pentru constănțeni de a degusta din cele 30 de specialități, preparate din cele mai bune făinuri și chiar de a le achiziționa la prețuri promoționale.„Prin Festivalul Pâinii, dorim să sărbătorim produsele care ies din mâinile brutarilor noștri. Pentru anul acesta, avem 30 de specialități, atât din făinuri locale, cât și de import, albe, negre și cu semințe. Sunt produse tradiționale, care se regăsesc pe tot parcursul anului pe rafturile noastre, dar și produse deosebite pe care dorim să le aducem pe mesele constănțenilor”, a declarat Cristian Năstase, director Cora City Park Constanța.Iar constănțenii au de unde alege, fiind pâine pe toate gusturile: baghete, ciabatta, pâine la metru (vrac), pâine cu semințe de floarea soarelui, paprika, susan negru, pâine cu cartofi și chiar cu bere etc. „Cel mai popular produs este franzela, urmată de ciabatta, apoi de pâinea neagră, pâinea pave albă”, a exemplificat reprezentantul Cora City Park Constanța.Aliment de bază ce trebuie consumat zilnicCât privește teama că vă veți îngrășa, specialiștii susțin că sunteți în siguranță! Bineînțeles, atât timp cât consumați acest produs cu moderație.„Pâinea este un aliment de bază, obligatoriu, ce are în conținut glucide (50-56 gr/100 de grame), proteine, vitamine B, fier, magneziu și fibre. Iar de vreme ce este un aliment de bază obligatoriu, înseamnă că nu este dăunător! Suntem obligați ca în dieta zilnică să includem și pâine. Cât privește mitul cum că pâinea îngrașă, trebuie subliniate următoarele: într-adevăr, îngrașă dacă este consumată în cantități mari. Dar consumată cu moderație este chiar benefică organismului, sănătății.De exemplu, pâinea integrală conține 235 kcal/100 de grame, pâinea de secară conține 140 kcal/100 grame (cel mai puțin!), pâinea albă - 260 kcal/100 grame. În schimb, specialitățile din pâine, care sunt variante ale aluatului clasic și cărora li se adaugă ulei, ouă, lapte, zahăr etc., au o valoare calorică mult mai mare”, a explicat Olimpia Cojocaru, inginer industria alimentară, manager al raionului Brutărie-Cofetărie-Patiserie din cadrul Cora City Park Constanța.La fel, trebuie menționat că și mitul cum că pâinea prăjită ar îngrășa mai puțin este fals, a subliniat același specialist. „Pâinea prăjită îngrașă în aceeași măsură precum cea proaspătă. Singura diferență între cele două produse este procesul tehnologic; prin prăjire, pâinea are o compoziție mai concentrată, este eliminată apa”, a precizat ing. Olimpia Cojocaru.Franzela, preferata românilorPatronatul Român din Industria de Morărit și Panificație (ROMPAN) arată că, în ultimii zece ani, consumul de pâine pe cap de locuitor, la nivel național, a scăzut cam cu zece kilograme. În schimb, vânzările de pâine la Cora se consolidează.„Vorbim de o creștere de 16% a vânzărilor, anul acesta, față de anul trecut, trend crescător susținut și de deschiderea a două magazine noi. Unul dintre motivele pentru care rezultatele noastre sunt pe plus este diversificarea gamei de pâine. Franzela rămâne preferata românilor, dar celelalte tipuri de pâine, precum bagheta, încep să fie din ce în ce mai căutate”, Ana Maria Florea, responsabil PR Cora România.Ce spune nutriționistulPrecum la prima ediție, și anul acesta, medicul nutriționist Mihaela Bilic a participat la Festivalul Pâinii, pentru a vorbi despre miturile alimentare.„Nu ideea de mâncare sănătoasă ar trebui să ne preocupe, pentru că, oricum, orice este în natură și orice este pe piață este sănătos. Problema este cât mâncăm și cum reușim noi, ca și indivizi, să transformăm o mâncare sănătoasă într-una nesănătoasă. Cantitatea și mâncatul excesiv, și chiar dacă vorbim de o salată verde, pot aduce o problemă de sănătate”, a atras atenția nutriționistul.