Festivalul Neversea transformă Constanţa în fortăreaţă!

Intrebare

Pe cine dintre cetatenii Constantei au consultat primarul si celelalte autoritati cand au decis organizarea panaramei asteia ? Acesta este respectul fata de constanteni ? Trafic rutier (si asa infernal, in conditii "normale") blocat, zgomot la maxim ( ce parere au cetatenii care locuiesc in zona si vor avea trei zile de infern datorita balamucului de pe plaja, aglomeratie, etc. Asta denota cat respect are primarul fata de cei care au facut greseala si l-au ales. Pentru o asemenea monstruozitate desfasurata in buricul orasului ar fi fost necesara OBLIGATORIU o consultare a cetatenilor care vor fi cei mai afectati de nebunia asta. Daca tot voiau sa organizeze balamucul asta, putea sa o faca in afara orasului, ca avem campuri destule spre Ovidiu, Tariverde, Cumpana si altele asemenea. Si apropo de ce nu au facut-o pe la Vama Veche si trebuie sa terorizeze Constanta cu aiureala asta ???