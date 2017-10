Fenomene MISTERIOASE în Bucegi, la SFINX! O imagine bizară, surprinsă de un constănţean

Fenomene MISTERIOASE în Bucegi, la SFINX! O imagine bizară, surprinsă de un constănțean

Despre fenomenele inexplicabile, bizare care se petrec pe platoul Bucegilor, în zona Sfinxului, s-au scris tomuri întregi. Se vorbește despre un șuvoi puternic de energie, despre lumini misterioase, despre piramida energetică din jurul chipului sculptat în piatră. Chiar și despre experimente militare.Poveștile datează încă de pe vremea dacilor, iar legenda spune că aici Decebal și-ar fi ucis fiul, într-un sacrificiu ritualic, pentru a-l trimite ca mesager zeilor.Revenind în zilele noastre, mulți turiști au sesizat că, ajunși în zona Sfinxului, aparatele foto sau telefoanele o iau… razna: resetări automate de oră, descărcări instantanee de baterii, declanșări necontrolate, fără a apăsa pe vreun buton!O fotografie cel puțin bizară a fost trimisă pe adresa redacției de către Dumitru, unul dintre cititorii ziarului „Cuget Liber”, care a efectuat, recent, o excursie la Bușteni și a urcat și la Sfinx.„Am un IPhone 5S, un aparat performant, pe care îl folosesc de un an și jumătate. În toată această perioadă, nu a dat nicio eroare, nici ca telefon, nici ca aparat foto. Am făcut fotografii grupului de prieteni și la Sfinx. Când am ajuns, seara, la hotel și am trecut în revistă fotografiile zilei, am avut o surpriză: o imagine ciudată, «bruiată». S-ar putea spune că e o eroare, dar niciodată aparatul nu a făcut figuri. Să fie vorba despre energiile invocate în zona Sfinxului?”, a transmis cititorul nostru.XXXUnii afirmă că Sfinxul ar fi „polul energetic al planetei”, alții că este doar „o formă ciudată”, care a fost săpată în roca conglomerată, printr-o acțiune a vântului care poartă numele de eroziune. Cert este că însuși Nicolae Ceaușescu, fostul președinte al României comuniste, era extrem de interesat de povestea Sfinxului și chiar ar fi înființat o unitate specială în cadrul Securității pentru studierea fenomenelor paranormale de pe platoul Bucegilor.