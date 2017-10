Fenomene meteo extreme în cartierul CET

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un fenomen meteorologic extrem s-a produs vineri, la prânz, în cartierele CET - KM 4-5, au anunțat martorii din acea zonă. Potrivit lui Tudor Z., aflat la fața locului, în doar câteva minute, cerul s-a întunecat iar norii au scuturat o perdea de perle, sub formă de gheață cubică. „La început am crezut că este un dans nevinovat al câtorva fulgi de nea, rătăciți în acest sfârșit de lună martie. Dar nu ne-am bucurat mult de feericul spectacol, căci au început să cadă, cu putere, bucăți mari de gheață. În acel moment, m-am trezit din romantism și am trecut în suprarealismul pragmatic, introducându-mi imediat autoturismul personal în garaj pentru a nu suferi avarii”, a declarat Tudor.