Fenomene extreme la Constanţa / 'DUPĂ MIEZUL NOPŢII VA PLOUA CU GHEAŢĂ. NU IEŞIŢI DIN LOCALITĂŢI'

Anunt de ultima ora !

Centrul meteorologic Dobrogea in colaborare cu Banca Nationala a Romaniei a facut un anunt deosebit de important, de ultima ora, maine dimineata va ploua cu euro si dolari in Constanta. Toti cetantenii sunt rugati sa nu iasa din case pentru ca actiunea va fi coordonata in exclusivitate de politicienii tehnocrati. Ei sunt singuri care au dreptul sa adune reziduurile astrale ce vor cadea din cer maine dimineata. Vom reveni cu up date in cursul zilei de maine. ISU si Ambulanta Constanta sunt pe pozitii si vor actiona doar la cererea tehnocratilor ! La axeasta actiune va mai participa si IPS Theodosie pe motivul ca este indrituit a participa deoarece reziduurile financiare cad din Cer !