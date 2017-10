FENOMEN METEO NEOBIŞNUIT LA CONSTANŢA! A PLOUAT CU NISIP!

FENOMEN METEO NEOBIȘNUIT LA CONSTANȚA! A PLOUAT CU NISIP!

Un fenomen meteo neobișnuit s-a petrecut astăzi, la Constanța. Se pare că ploaia de la prânz a adus cu ea praf și particule de nisip.Oamenii care se aflau la acea oră afară au observat că picăturile de ploaie erau murdare. „Am văzut pe geaca unui prieten cum ploua cu noroi. Apoi am observat toate mașinile din jur erau deja acoperite cu praf și apă”, ne-a povestit un constănțean.UPDATE - Potrivit directorului Centrului Meteorologic Dobrogea, Marius Coțofan, este vorba despre un nor de nisip saharian care a fost angrenat de circulația în altitudine accentuată și are legătură cu încălzirea neobișnuită de săptămâna trecută.„Masa de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană s-a aflat în cursul nopții deasupra Dobrogei, dar a plecat. Este un fenomen care a apărut în fiecare primăvară, de doi, trei ani încoace, în special în luna martie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Centrului Meteorologic Dobrogea.