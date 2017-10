Femeile, victime ale abuzurilor sexuale. Româncele au curaj să vorbească despre chinurile prin care au trecut

Această „mișcare” a venit ca un răspuns la acuzațiile de viol împotriva producătorului de la Hollywood, Harvey Weinstein.Un grup de femei celebre - printre care actrițele Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow și Rose McGowan - a făcut acuzații împotriva lui, inclusiv de viol și agresiune sexuală. Weinstein insistă că relațiile sexuale pe care le-a avut au fost consensuale.De când au apărut acuzațiile, numeroase nume de profil au folosit media socială pentru a evidenția problema atacului sexual, unele detaliind și hărțuirea pe care au suferit-o.Acest „trend” a ajuns și în România, iar pe Facebook, multe fete care au căzut pradă abuzurilor sexuale au început să posteze #metoo la status, plus povestea nefericită prin care au trecut.„În 2007 un tip într-o Dacie argintie a încercat să mă suie cu forța în ea. Eram pe calea Victoriei. Pustie. Am reușit să scap. Am sunat la poliție și prima lor întrebare a fost: Ce căutai la ora aia pe stradă? Nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi reușit să mă smulg.Solidaritate cu toate fetele și femeile care trec sistematic prin abuzuri sexuale de ORICE fel.”, a scris o fată din București.„#MeToo” a fost folosit de peste 200.000 de ori, începând de duminică seara. Termenul a câștigat notorietate, după ce actrița Alyssa Milano a cerut victimelor atacurilor sexuale să fie solidare unele cu celelalte și să-și împărtășească poveștile.Mulți alți utilizatori ai rețelelor sociale au împărtășit povești despre abuzurile pe care le-au suferit.Un utilizator de Twitter care a vrut să rămână anonim a postat:"Aveam 19 ani. M-a îndemnat să beau mult alcool, m-a sărut cu forța și mi-a atins pieptul. M-am învinovățit că eram amețită de la alcool”.Sursa: BBC.com