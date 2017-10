Femeile nu vor mai fi puse pe drumuri. Constanţa va avea un Centru de Senologie

Femeile nu vor mai fi puse pe drumuri. Constanța va avea un Centru de Senologie

„La ora actuală, noi le oferim constănțenilor și nu numai, toată gama de servicii de imagistică de care au nevoie. În plus, dispunem de 11 cabinete medicale, unde se pot face recoltări de analize sau mici intervenții chirurgicale. Misiunea noastră este aceea de a oferi servicii de calitate pacienților, iar pentru acest deziderat, am făcut mereu eforturi financiare pentru a ține pasul cu tehnologia și am achiziționat aparate noi și performante. Sperăm ca în acest fel să ne putem menține statutul de centru medical de excelență în consultații medicale și de imagistică, ajutând pacienții la obținerea unor diagnostice cât mai corecte”, a declarat directorul executiv al „Pozimed”, Dan Mireanu.Pentru a se menține în topul unităților medicale, anul acesta, „Pozimed” a deschis, în premieră la Constanța, dar și în sud-estul țării, primul Centru de Imagistică Senologică din Dobrogea, de care multe constănțence au nevoie. Precizăm că Senologia este o specialitate medicală care studiază afecțiunile sânului.În acest fel, femeile cu vârsta de peste 40 de ani și nu numai, nu vor mai fi puse pe drumuri, plecând la clinici din țară sau străinătate pentru a obține un diagnostic corect, dar și precoce, pentru creșterea semnificativă a șansei de vindecare.Pentru acest lucru, o echipă de medici radiologi, având specializare în senologie, împreună cu un specialist anatomopatolog, un chirurg și un oncolog vor putea consulta persoanele de sex feminin. Totodată, cu ajutorul noii aparaturi, pacientele își pot depista, la timp, nodulii pulmonari și pot avea un diagnostic exact.Tot aici, susțin reprezentanții „Pozimed”, de luna aceasta a fost adus cel mai performant mamograf cu tomosinteză (3D), unic în zonă. Potrivit dr. Adriana Iordan, tomosinteza este cea mai nouă inovație tehnologică în materie de mamografie. Această procedură permite vizualizarea cât mai clară a sânului, în acest fel medicul putând analiza cu o mai mare precizie talia, forma, localizarea și numărul de anomalii. Tot în octombrie, „Pozimed” a achiziționat cel mai performant tomograf din zona de sud-est a României, de 128 slice-uri, ceea ce implică imagini mai bune și o iradiere cu circa 50% mai redusă față de cum sunt în prezent.În acest fel, există posibilitatea de a acoperi toate patologiile, pentru toate categoriile de pacienți, inclusiv copii. Aparatul efectuează toată gama de examinări, permițând achiziția de imagini ale oricărei regiuni ale corpului, dar și examinări speciale, precum angiografia CT, incluzând examinarea cordului și coronarelor, colonoscopia virtuală, hidrocolono CT sau bronhoscopia virtuală.Pentru a veni și mai mult în sprijinul bolnavilor, centrul a adus și un aparat nou pentru diagnosticarea osteoporozei, o afecțiune a sistemului osos, care afectează peste 40% dintre femei și 20% dintre bărbații cu vârsta de peste 50 de ani, dar cu predilecție femeile aflate la menopauză. Metoda cea mai eficientă de diagnostic este osteodensitometria DEXA. Aceasta utilizează două fascicule de raze X, ceea ce permite diferențierea densității osoase a țesuturilor moi din jur. În aceste situații, iradierea este nesemnificativă, comparabilă cu cea a mediului ambiant, circa 1/10 din doza absorbită la o radiografie pulmonară.Altă aplicație a metodei DEXA constă în calcularea compoziției corporale prin măsurarea procentului de grăsime și a masei musculare, o metodă mult mai eficientă de evaluare a stării de sănătate, decât simpla măsurare a greutății corporale. Aceasta este indicată în cazuri de obezitate sau anorexie, pentru urmărirea efectelor dietelor, pentru sportivi, în cadrul unor boli cronice sau pentru evaluarea gradului de reducere a masei musculare la vârstnici.