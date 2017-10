Femeile din România, mai multe decât bărbaţii şi mai muncite

8 Martie

Femeile din România, mai multe decât bărbații și mai muncite

În acest an, Ziua Internațională a Femeii, sărbătoare celebrată pentru prima oară de Națiunile Unite la 8 martie 1975, este dedicată evocării progreselor realizate în implementarea drepturilor femeii. Deviza aleasă de ONU pentru celebrarea din acest an este „Empowering Women, empowering humanity: Picture it!” („Mai mulă putere femeii, mai multă putere omenirii: Imaginează-ți!”) exprimă tocmai această conștientizării a rezultatelor, dar și a provocărilor ce trebuie încă înfruntate pentru ca egalitatea între bărbați și femei să se transforme dintr-un deziderat, într-o realitate.În prezent, în țara noastră, numărul femeilor îl depășește pe cel al bărbaților. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, populația rezidentă a României, la 1 ianuarie 2014, a fost de 19.947.300 de locuitori, din care 9.746.000 sunt bărbați, reprezentând 48,9 la sută, și 10.201.300 sunt femei, adică 51,1 la sută. Față de anul 2004, populația a scăzut cu peste 1,5 milioane de persoane. Faptul că se nasc din ce în ce mai puțini copii, dar și migrația populației în străinătate au făcut ca populația țării să se diminueze constant.„Rata totală a fertilității, reprezentând numărul mediu de copii pe care i-ar aduce pe lume o femeie în condițiile fertilității pe vârste din anul 2013 a fost de 1,4 copii la o femeie, deci sub valoarea care ar asigura simpla înlocuire în timp a generațiilor (2,1 copii la o femeie). Tinerele cupluri doresc copii mai puțini”, au explicat reprezentanții Institutului Național de Statistică.În ce privește gradul de instruire, din totalul persoanelor ocupate de sex feminin, 20,3 la sută sunt absolvente ale învățământului superior, 4,5 la sută ale învățământului postliceal și de maiștri, 37 la sută au absolvit liceul, iar 11,2 la sută școli profesionale și de ucenici.