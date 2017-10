Femeile cu probleme de sarcină, ameninţate de avort

Femeile cu probleme de sarcină, amenințate de avort

De pe piața farmaceutică din România a dispărut Gravibinolul, un medicament indispensabil pentru multe gravide care au probleme cu menținerea sarcinii. Nicio farmacie din Constanța nu mai are produsul la vânzare. Nici în farmaciile bucureștene acest produs nu mai este de găsit. Luminița Mitrea, șeful Colegiului Farmaciștilor din Constanța, a declarat pentru „Cuget Liber” că pentru Gravibinol a expirat avizul de punere pe piață al Agenției Naționale a Medicamentului. Este vorba de o scăpare a agenției, care a uitat să reînnoiască avizul? Dacă este așa, este tragic, întrucât sute de gravide reușesc să-și păstreze sarcina doar cu acest medicament injectabil. Leonora Z. este însărcinată în luna a șasea. A căutat în zadar o fiolă de Gravibinol. „Folosesc acest medicament din luna a treia de sarcină. Medicul ginecolog mi l-a prescris întrucât fără el sunt mari șanse să pierd copilul pe care ni-l dorim foarte mult. Am probleme cu uterul, iar de câteva săptămâni, în urma unui control, medicul mi-a spus că mi s-a deschis și colul. Am căutat în toată Constanța acest medicament, însă nu l-am găsit. Am reușit să fac rost de câteva fiole de la București. Am nevoie de o fiolă pe săptămână“, ne-a mărturisit ea. Din nefericire, nu există înlocuitor al Gravibinolului. Medicul ginecolog Viorel Cristurean ne-a mărturisit că acest produs nu are înlocuitor. „Acest medicament se prescrie în toate amenințările de avort. Este un medicament de primă linie în ginecologie. Produsul se află pe piața românească de cel puțin 10 -15 ani. Este un medicament aproape istoric”, spune el. Gravibinolul, un amestec de estrogeni și progesteron, este indicat de medicii gine-cologi în boli abortive, când pacienta prezintă malformații uterine, sau când femeile însărcinate au uterele mici. „Acest medicament permite uterului să se dezvolte bine“ - spune medicul ginecolog. Produsul este sub formă injectabilă. Acest fapt îl face bine tolerat de orga-nismul gravidei. Totodată, medicii ginecologi spun că este prescris, cu precădere, în primele luni de sarcină, când gravidele au stări de vomă și există pericolul ca, odată cu voma, să se dea afară și tratamentul.De pe piața farmaceutică din România a dispărut Gravibinolul, un medicament indispensabil pentru multe gravide care au probleme cu menținerea sarcinii. Nicio farmacie din Constanța nu mai are produsul la vânzare. Nici în farmaciile bucureștene acest produs nu mai este de găsit. Luminița Mitrea, șeful Colegiului Farmaciștilor din Constanța, a declarat pentru „Cuget Liber” că pentru Gravibinol a expirat avizul de punere pe piață al Agenției Naționale a Medicamentului. Este vorba de o scăpare a agenției, care a uitat să reînnoiască avizul? Dacă este așa, este tragic, întrucât sute de gravide reușesc să-și păstreze sarcina doar cu acest medicament injectabil. Leonora Z. este însărcinată în luna a șasea. A căutat în zadar o fiolă de Gravibinol. „Folosesc acest medicament din luna a treia de sarcină. Medicul ginecolog mi l-a prescris întrucât fără el sunt mari șanse să pierd copilul pe care ni-l dorim foarte mult. Am probleme cu uterul, iar de câteva săptămâni, în urma unui control, medicul mi-a spus că mi s-a deschis și colul. Am căutat în toată Constanța acest medicament, însă nu l-am găsit. Am reușit să fac rost de câteva fiole de la București. Am nevoie de o fiolă pe săptămână“, ne-a mărturisit ea. Din nefericire, nu există înlocuitor al Gravibinolului. Medicul ginecolog Viorel Cristurean ne-a mărturisit că acest produs nu are înlocuitor. „Acest medicament se prescrie în toate amenințările de avort. Este un medicament de primă linie în ginecologie. Produsul se află pe piața românească de cel puțin 10 -15 ani. Este un medicament aproape istoric”, spune el. Gravibinolul, un amestec de estrogeni și progesteron, este indicat de medicii gine-cologi în boli abortive, când pacienta prezintă malformații uterine, sau când femeile însărcinate au uterele mici. „Acest medicament permite uterului să se dezvolte bine“ - spune medicul ginecolog. Produsul este sub formă injectabilă. Acest fapt îl face bine tolerat de orga-nismul gravidei. Totodată, medicii ginecologi spun că este prescris, cu precădere, în primele luni de sarcină, când gravidele au stări de vomă și există pericolul ca, odată cu voma, să se dea afară și tratamentul.