FEMEIE ÎNSĂRCINATĂ ÎN NOUĂ LUNI, ÎNJURATĂ PENTRU CĂ A CERUT UN LOC ÎN AUTOBUZ: "Un puşti râdea, în rest toţi se uitau la mine ca la circ"

FEMEIE ÎNSĂRCINATĂ ÎN NOUĂ LUNI, ÎNJURATĂ PENTRU CĂ A CERUT UN LOC ÎN AUTOBUZ: "Un puști râdea, în rest toți se uitau la mine ca la circ"

Ştire online publicată Vineri, 17 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mijloacele de transport în comun sunt zilnic scena diverselor întâmplări care, dincolo de dramatismul în sine, ascund metehne urâte ale poporului român. Fără a generaliza, putem afirma că a ceda locul unei persoane în nevoie, într-un autobuz de exemplu, a devenit istorie. Vedem tot mai des tineri care stau pe scaun în timp ce bătrânii iau un loc în picioare, persoane cu handicap care nu beneficiază de locurile destinate celor cu dizabilități, pentru că sunt ocupate de oameni cu handicap la capitolul bune maniere. Este și cazul unei viitoare mămici care a povestit că, însărcinată fiind în nouă luni, a trebuit să stea în picioare, căci niciun călător din mijlocul de transport nu s-a sinchisit să-i cedeze locul. Ba mai mult, a fost înjurată și criticată pentru că a îndrăznit să își ceară dreptul:" (...) Well...azi am asteptat in liniste sa se elibereze un loc in autobuz. Nu s-a eliberat asa ca m-am dus spre locurile rezervate.- Va rog frumos sa ma lasati sa stau jos!- ... Poftim?- Va rog frumos sa ma lasati sa stau jos!- De ce?- Pentru ca stati pe un loc rezervat ( si ii arat spre desenele alea ce infatiseaza un batran cu un baston si o doamna cu un copil in brate) , pe care as vrea sa ma asez eu.- Nu vezi ca sunt pentru oameni batrani si mame cu copii?- Presupun ca se pun si copiii din burta. Al meu ar vrea ca ma-sa sa stea jos.- .....( ignore total)... am mai stat putin si m-am uitat la ea. Maxim 45 de ani, maxim.- Ati luat pensia luna asta?- Ce?- Ati luat pensia?- Mi se pare ca esti cam nebuna.- Si inca nu ati vazut nimic.Pai daca nu ati luat pensia inseamna ca nu sunteti batrana, deci singura conditie ca sa puteti sta aici ar fi sa aveti un copil in brate. Hai ca va ajut eu.- .... ( strambaturi si priviri in directia opusa )- Pentru urmatoarele 30 de minute o sa va iubesc ca pe mama. Si o sa ma port in consecinta. Va avertizez ca sunt gravida in noua luni dar m-am ingrasat mai mult decat ar fi trebuit. Fac o fapta buna si va ajut: va las sa ma tineti in brate, daca tot va doriti asa de mult locul asta rezervat.A crezut ca glumesc, eu m-am dus sa ma asez. S-a ridicat si cred ca m-a injurat ( sau ceva de genul ).Un pusti de pe undeva radea, in rest toti se uitau la mine ca la circ.Trist e ca lumea era socata de atitudinea mea si nu a alora de pe scaune.", este postarea unei viitoare mămici, plângere care s-a viralizat rapid tocmai din cauza faptului că situațiile de acest gen sunt tot mai des întâlnite.