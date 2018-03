Femei bătute măr de soţii agresivi. Unde se pot duce victimele violenţei domestice

Femei bătute măr de soții agresivi. Unde se pot duce victimele violenței domestice

Ştire online publicată Miercuri, 21 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbatul v-a lovit o dată, de două ori, de trei ori și nu ați mai suportat? L-ați implorat să vă lase în pace, dar el nu a dat curs dorinței dumneavoastră? Ce se poate face în caz de violență domestică?Nimeni nu este obligat să stea să încaseze pumni sau picioare de la partenerul de viață. Ca urmare, victimele pot apela la autoritățile și instituțiile statului cu atribuții în domeniu, în vederea apărării și respectării drepturilor acestora. În plus, violența în familie este prevăzută ca infracțiune în Codul Penal. În vederea sancționării actelor de violență ale agresorului, victima se poate adresa Poliției sau parchetelor de pe lângă judecătorii, formulând o plângere penală împotriva agresorului pentru lovire și alte violențe, vătămare corporală etc.În funcție de formele abuzurilor la care este supusă victima violenței în familie, aceasta poate formula plângere penală și pentru infracțiuni ca viol, agresiune sexuală, lipsire de libertate, amenințare, șantaj, hărțuire, rele tratamente aplicate minorului sau altele.La ora actuală, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța dispune de două locații pentru victimele violenței. Prima dintre acestea este un apartament a cărui locație este secretă și unde persoanele adulte, indiferent că vorbim despre bărbați sau femei, se pot simți în siguranță.„În acest imobil, victimele beneficiază de tot sprijinul echipelor DGASPC, de consiliere psihologică, dar și juridică. În plus, acestea primesc masă, cazare, haine de schimb, produse de igienă etc. Din păcate, însă, în această locație sunt disponibile numai patru locuri, iar cei care au nevoie de sprijin pot sta aici pentru o perioadă de maximum trei luni. Cea de-a doua locație se află în cadrul Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență - Modulul Mamă-Copil și are o capacitate de 16 locuri. Ca și în cazul locației secrete, victimele violenței în familie beneficiază aici de consiliere psihologică și juridică, de cazare, masă, haine, produse de igienă. Acest modul este destinat femeilor însărcinate în trimestrul trei și celor care au deja copii. Desigur, în acest imobil se poate sta doar pentru o perioadă de 60 de zile, cu posibilitatea de prelungire. În plus, mamele sunt ajutate să se reintegreze în societate, să își ia viața în propriile mâini. Sunt ajutate să își găsească un loc de muncă, un loc unde să stea în chirie”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC, Oana Manoilă.Specialiștii sunt de părere că victimele violenței suferă din cauza unui sentiment de slăbiciune, a pierderii încrederii în abilitățile și puterile lor. Tocmai de aceea, adăpostul servește ca un model pentru femeile care doresc să experimenteze abilitățile lor proprii care le conduc spre o viață activă și independentă.Oricum, victimele violenței în familie trebuie să știe că pot solicita sprijinul serviciului de urgență 112 în vederea intervenției imediate a Poliției.„Pentru victimele violenței avem mai multe numere de telefon pe care le pot apela oricând pentru ajutor: linia verde 0341.921, funcțională din vara anului trecut. De asemenea, persoanele care au nevoie de ajutor sau persoanele care cunosc cazuri de violență în familie pot face sesizări și la liniile telefonice 982, 983-Telefonul Copilului sau 116111”, a mai spus reprezentantul direcției.Anul trecut, la Telefonul verde pentru victimele violenței, 0341.921, înființat în luna august a anului 2017, au sunat șapte persoane, din care trei au cerut cazare la locația secretă, iar alte patru au dorit doar să beneficieze de suport psihologic. Anul acesta, au fost înregistrate patru apeluri la numărul 0341.921, însă doar o singură persoană a solicitat, pe lângă sprijin psihologic și îndrumare, și cazare.În cadrul Centrului de Primire a Copilului în Regim de Urgență - Modulul Mama și Copilul au beneficiat de adăpost și consiliere 22 de mame cu 26 de copii. Tot în modulul Mamă-Copil, anul acesta au ajuns trei mame cu trei copii. La ora actuală, modulul adăpostește 11 mame cu 15 copii.