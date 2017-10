Felix Stroe, preşedintele ARA: "Apa trebuie să aibă TVA zero"

Felix Stroe, președintele ARA: "Apa trebuie să aibă TVA zero"

Ştire online publicată Marţi, 16 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Palatul Parlamentului a fost, ieri, cadrul celei de-a 17-a ediții a evenimentului „Expo Apa”, manifestare care aduce în același loc companii de apă, formatori, specialiști, importatori și producători de echipamente tehnice și de laborator. Președintele Asociației Ro-mâne a Apei (ARA), directorul general al RAJA Constanța, Felix Stroe, a fost cel care a deschis evenimentul, o dublă aniversare, membrii Asociației Române a Apei sărbătorind 20 de ani de la înființarea acesteia.„Comitetul Național și-a stabilit obiective ambițioase, de la promovarea creativității, creșterea eficienței profesionale, la introducerea ultimelor noutăți tehnice în domeniu. Multe dintre obiec-tive au fost îndeplinite. În 1999, Comitetul Național a devenit ARA, iar din 2003 asociația a devenit organism patronal și profesional. Astăzi, ARA este cea mai mare asociație profesională din Româ-nia, iar misiunea ei principală, aceea de a veni în sprijinul membrilor, este aceeași ca în 1995, pentru că este nevoie de dezvoltare continuă”, a declarat Felix Stroe, directorul RAJA Constanța și președinte ARA.Alături de acesta și de președintele Asociației Internaționalei a Apei, Helmut Kroiss, oficialități de cel mai înalt rang au fost prezente la deschiderea expoziției.Prezent la eveniment a fost și Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, acesta ținând să sublinieze necesitatea pregătirii proiectelor din sectorul de apă, canal și ape uzate pentru exercițiul financiar 2014 – 2020. Acesta a menționat că necesarul de fonduri pentru alinierea țării noastre la cerințele europene din sectorul de apă este de 13,8 miliarde de euro, din care bugetul de stat poate asigura doar 3 miliarde de euro.„Prioritatea o reprezintă localitățile cu număr de locuitori între 2.000 și 10.000, dar este nevoie de documentații de calitate pentru pregătirea proiectelor de investiții. Am rugămintea să se accele-reze realizarea investițiilor pentru absorbția de fonduri până la 31 decembrie, pentru proiectele pe exercițiul bugetar 2007 - 2013", a declarat Marius Nica, Ministrul Fondurilor Europene.Una dintre temele dezbătute la această întâlnire a fost cea a TVA-ului de 9% la apă, Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, prezent de asemenea la eveniment subliniind faptul că există deja patru proiecte pe masa deputaților, noile modificări legislative fiind o necesitate mai ales ținând cont și de faptul că alocările de fonduri europene, vor fi mai mici, suplimentările trebuind pe viitor să fie asigurate de la bugetul de stat.Felix Stroe și-a exprimat și el dorința de a găsi o soluție pentru reducerea TVA-ului la apă: „Apa ar trebui să aibă TVA zero, dacă se poate. Am găsit sprijin la Primul Ministru, la Ministrul Finațelor Publice și sperăm ca până la finalul anului să rezolvăm această problemă”, a declarat acesta.