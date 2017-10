Federaţia Sanitas suspendă protestele

Federația Sanitas suspendă protestele

Ministerul Sănătății Publice și Federația Sanitas vor continua și săptămâna viitoare negocierile cu privire la salariile din sistemul sanitar, ministrul Eugen Nicolăescu afirmând că părțile au ajuns să aibă poziții apropiate. După o întâlnire care a durat aproape două ore, ministrul Sănătății s-a declarat optimist în privința semnării acordului cu Federația Sanitas și crede că acțiunile de protest vor fi suspendate. „Acordul pe care vrem să-l semnăm cuprinde 15 puncte. Au mai rămas în negociere trei, cele mai sensibile, care vizează nivelul creșterilor salariale. Am gândit că cel mai bine este să pregătim un pachet de creșteri salariale, ne referim la prime, sporuri, creșteri salariale efective”, a spus ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, la sfârșitul întâlnirii cu membrii Federației Sanitas. El a precizat că a fost o negociere grea și anevoioasă, că angajații din Sănătate merită salarii mai bune, dar „că trebuie să ne raportăm la posibilitățile pe care le are sistemul sanitar. Un pas mare, decisiv, va fi săptămâna viitoare, când avem toate șansele să semnăm acordul”, a conchis ministrul Sănătății. La rândul său, liderul Federației Sanitas, Marius Petcu, a spus că nu are cum să fie pe deplin mulțumit, dar că este un progres evident discuția care a avut loc ieri.