Federaţia Sanitas şi Ministerul Sănătăţii au semnat acordul de majorare a salariilor cu până la 25%

Federația Sanitas și Ministerul Sănătății au semnat acordul de majorare a salariilor cu până la 25%

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Federația Sanitas și Ministerul Sănătății au semnat, vineri, la sediul ministerului, acordul privind creșterea salariilor în sistemul sanitar cu până la 25%, în 2009, potrivit unui act normativ care va fi definitivat până la 15 decembrie. Lefurile din Sănătate vor crește diferențiat, astfel încât de cele mai importante majorări să benefi-cieze angajații cu salarii mici. Majorarea cu până la 25% se aplică la salariul de bază. Potrivit acordului, în afară de această creștere, vor fi majorate, tot din ianuarie 2009, și sporurile de prevenție, de la 11 la 15%, iar angajații din sistem vor primi trei prime anuale de stabilitate, în loc de două. Prima de stabilitate este echivalentă unui salariu de bază. „Este o soluție de compromis, după ce noi am cerut majorări de minimum 50%, însă nu este de neglijat ceea ce am obținut, în special pentru angajații cu salarii mici. Deși este vorba doar despre un acord, el va sta la baza actului normativ ce va fi emis de guvern pe 15 decembrie, sub forma unei ordonanțe”, a spus liderul Sanitas, Marius Petcu. Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a precizat că, în perioada următoare, nu sunt excluse restructurările în sistemul sanitar, în contextul interesului pentru creșterea calității actului medical. „Nu va fi vorba despre a da oameni afară, ci de a vedea unde există o suprapopulare cu personal, iar diferența să fie absorbită de unitățile sanitare unde este nevoie”, a explicat liderul Sanitas.