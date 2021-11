Farmaciştii, obligați să facă muncă suplimentară! „Să vedem cine plătește!”

Ce spune preşedintele Colegiului Farmaciştilor din Constanţa, Vasile Rizea? „Noi am mai făcut vaccinări antigripale în unităţi. Nu este ceva nou, doar că trebuie îndeplinite nişte condiţii. Apoi, şi testele de glicemie se fac de mult timp în farmacii. Până acum nu erau oficiale, le făceam noi pentru că voiam, dar acum vor fi oficiale. Marea problemă este să vedem cine le plăteşte. Până acum, de exemplu, făceam un test de glicemie şi percepeam o taxă de cinci lei, dar acum nu ştim cum se va face plata acestor teste, dacă vor fi gratuite sau contracost. Trebuie văzut, de asemenea, dacă există persoane interesate pentru aceste activităţi. Cert este că ne aprovizionăm cu ce ne trebuie, avem frigiderele pentru a le păstra la rece, deci nu va fi nici o problemă, din acest punct de vedere. În ceea ce priveşte pregătirea farmaciştilor, în general, de pe băncile facultății ies bine pregătiți şi au capacitatea de a face teste sau vaccinuri. Este clar că oamenii noștri știu ce au de făcut, doar că va fi nevoie de condiții de sterilitate pentru vaccin, pentru că nu poți ieși în stradă să imunizezi oamenii. Cu testele de glicemie este mai simplu, sunt ușor de realizat”, a declarat acesta pentru „Cuget liber”.





La nivel naţional se vorbeşte, în plus, şi de nişte cursuri de instruire, care vor dura de la câteva zile, la câteva săptămâni pentru angajaţii care urmează să presteze aceste servicii. Bineînţeles, toate acestea se vor derula cu respectarea criteriilor de calitate a efectuării acestui act terapeutic într-o incintă de farmacie şi cu autorizarea corespunzătoare a spaţiilor respective.



Reamintim că, în prezent, vaccinul este administrat gratuit în cabinetele medicilor de familie anumitor categorii, considerate cu risc mare de îmbolnăvire - copii și adulți cu boli cronice, femei gravide, persoane cu vârsta de peste 65 ani și bătrâni instituționalizați.





Cât de pregătiți sunt, însă, farmaciștii să mai facă, acum, și vaccinări, teste, asta pe lângă faptul că în ultimele luni activitatea unora dintre ei a fost încărcată și cu testarea rapidă pentru Covid-19? O parte dintre cei cu care am discutat ne-au declarat că ar prefera ca activitatea lor să se limiteze strict la ceea ce fac acum. „De foarte multe ori, când ne intră un pacient în farmacie, cere tot felul de informaţii referitoare la medicamentele ce i-au fost prescrise sau pe cele pe care doreşte să şi le cumpere, pentru diferite suferinţe. Dacă am fi puşi să mai şi vaccinăm ori să facem teste pentru glicemie, ne-ar fi foarte greu să ne descurcăm”, a precizat un farmacist.