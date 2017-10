Farmaciştii au obţinut un adaos comercial de 7% la medicamentele pentru boli cronice

Farmaciștii au obținut un adaos comercial de 7% la medicamentele pentru boli cronice

Farmaciile care eliberează rețete pentru boli cronice vor avea un adaos comercial de 7% pentru medicamentele eliberate. Ieri, reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Asigurări de Sănătate Constanța (CJAS) s-au întâlnit cu far-maciștii pentru a negocia valoarea adaosului comercial. Anul trecut, adaosul comercial a fost de 5%. În acest an, farmaciștii au cerut mai mult, fundamentând solicitarea pe deprecierea leului în raport cu euro. Dr. Liviu Mocanu, președintele CJAS, spune că cererile farmaciștilor sunt întemeiate. „Trebuie să ne gândim și la crizele care se anticipează din domeniul farmaceutic, iar dacă noi le vom adânci printr-un adaos comercial mic vom rămâne cu multe farmacii care vor face presiuni la nivel național. Mai mult de jumătate din farmaciile din Constanța au un profit din care abia își plătesc angajații. Eu nu țin partea lor. Treaba noastră este să ne folosim fondurile cât mai bine, dar în același timp trebuie să ne gândim dacă le mai pot ține deschise, motiv pentru care am negociat un adaos un pic mai mare decât anul trecut”, a declarat Mocanu. În acest an, în mediul rural au fost deschise încă șase farmacii.