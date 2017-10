Farmaciile din Constanţa primesc fonduri cât să se menţină pe linia de plutire

Farmaciile din Constanța primesc fonduri cât să se mențină pe linia de plutire

Începutul lui 2010 nu s-a dovedit de bun augur pentru farmaciștii din Constanța, care se confruntă cu aceleași lipsuri financiare ce le-au dat bătăi de cap în 2009. La jumătatea săptămânii în curs, farmaciștii au primit fonduri de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța, aproximativ 13,5 milioane de lei. Acești bani reprezintă însă contravaloarea medicamentelor gratuite și compensate eliberate în luna iunie (!). Situația a fost creată întrucât legislația a permis, anul trecut, ca facturile către farmacii să fie decontate în termen de 180 de zile de la depunerea lor la casele de asigurări de sănătate. Bani insuficienți pentru a acoperi facturile Mai mult, după cum a arătat Vasile Rizea, președintele Colegiului Farmaciștilor Constanța, suma nici nu acoperă totalul facturilor din luna respectivă, ci numai 70 - 75%. În aceste condiții, problemele nu au întârziat să apară. O farmacie a tras obloanele de la începutul anului, iar restul se zbat să se mențină pe linia de plutire. Deocamdată, a afirmat reprezentantul farmaciștilor constănțeni, furnizorii de medicamente nu au sistat livrarea de produse astfel că, până în acest moment, farmaciile nu se confruntă cu lipsuri de medicamente de pe rafturi. De altfel, numeroase unități au încheiat înțelegeri cu CJAS-ul și furnizorii, astfel încât banii de la CJAS ajung direct în conturile firmelor de distribuție. „Dar mai avem de plătit dările către stat, chiriile, salariile, iar noi acum primim banii pentru facturile de la jumătatea anului trecut”, a exclamat președintele Colegiului Farmaciștilor Constanța. A apărut însă o altă problemă, a arătat Vasile Rizea și anume unii producători străini au renunțat să mai exporte medicamente în țara noastră. „De exemplu, NovoNorm, un antidiabetic, (n.r. medicamentul reglează glicemia din sânge, prin stimularea rapidă a secreției de insulină în momentul meselor) nu mai este adus în țara noastră”, a afirmat farmacistul. La fel, sunt preparate farmaceutice pentru bolile cardiace care nu se mai găsesc pe piața autohtonă. Noi scumpiri ale medicamentelor În același timp, de la începutul anului a avut loc o nouă scumpire a medicamentelor românești. Bol-navii nu au resimțit încă majorarea, a arătat Vasile Rizea, pe de o parte pentru că este vorba de medicamentele ieftine, dar și pentru că farmaciile mai au încă la vânzare produse din stoc. „Scumpirea a fost puțin percepută de bolnavi, fiind vorba de medicamentele ieftine, cu prețuri sub 10 lei, în special”, a arătat reprezentantul Colegiului Farmaciștilor. Potrivit actului normativ care reglementează prețurile substanțelor farmaceutice, acestea sunt calculate, din acest an, la cursul de 4,25 lei/euro și în funcție de media celor mai mici prețuri din trei țări europene (și nu în funcție de tariful minim european, cum a fost anul trecut). Revendicările farmaciștilor, prezentate CNAS-ului Situația este mai gravă la nivel național, au declarat reprezentanții Colegiului Farmaciștilor România. Clara Popescu, vicepreședintele asociației, a afirmat că aproximativ 4.500 de farmacii din întreaga țară riscă falimentul, pentru că nu mai pot achita cheltuielile de întreținere ale unităților și datoriile către furnizori. Nici greva japoneză organizată în noiembrie 2009 nu a schimbat nimic. Vineri după-amiază, farmaciștii s-au întâlnit cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru a discuta despre Contractul-cadru pentru 2010. Printre solicitările farmaciștilor s-au numărat: revenirea, pentru anul în curs, la un termen de plată de maximum 60 de zile, verificarea și aprobarea facturilor „bune de plată” în cel mult 30 de zile și introducerea de dobânzi în cazul nede-contării facturilor în termenul legal. „Considerăm că prelungirea termenelor de plată de la 60 de zile la 180 de zile a fost impusă ca măsură provizorie pentru traversarea perioadei financiare dificile de la sfârșitul lui 2009. Măsura nu poate fi impusă ca permanentă, pentru întregul an 2010”, au arătat reprezentanții Colegiului Farmaciștilor pe lista de propuneri afișată pe site-ul instituției. Cu privire la introducerea de dobânzi dacă CNAS-ul nu plătește facturile la timp, Colegiul Farmaciștilor a mai precizat: „Impunerea unei obligații trebuie să aibă și o sancțiune pentru nerespectarea ei, mai ales că experiențele anterioare au dovedit că ea a fost încălcată de nenumărate ori, fără a exista vreun mecanism care să constrângă casele de asigurări să își respecte obligațiile de plată. Introducerea penalităților este trasată de Comisia Europeană”.