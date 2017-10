Farmaciile constănţene ar putea rămâne fără medicamente

Farmaciile constănțene ar putea rămâne fără medicamente

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța se află în imposibilitatea de a plăti farmaciilor din județul Constanța obligațiile contractuale. La rândul lor, farmaciile nu se mai pot aproviziona cu medicamente, pentru că nu au bani să plătească distribuitorii, iar bolnavii rămân fără medicația recomandată de medic. În urma unei cereri prin care se cerea suplimentarea banilor pentru farmacii, CJAS Constanța a primit, miercuri, o suplimentare a creditului bugetar și a celui pe anul în curs, de aproximativ 100 de miliarde de lei vechi. „Vom avea o sumă în plus pe hârtie, pentru a acoperi consumul de medica-mente pentru următoarele două-trei luni”, a declarat Liviu Mocanu, pre-ședintele CJAS Constanța. Banii ar permite plata restanțelor pe care instituția constănțeană le are către farmacii de două luni încoace. „Situația s-a complicat pentru că farmaciile sunt atacate din punct de vedere juridic de către distribuitori. Pe de o parte dis-tribuitorii nu le mai aduc me-dicamente farmaciilor până nu achită facturile, pe de altă parte, noi nu putem plăti farmaciile pentru că totul se blochează la Ministerul de Finanțe”, a mai spus Mocanu. Datorii de 187 de miliarde de lei vechi Cercul vicios în care se află farmaciile, distribuitorii de me-dicamente și CJAS Constanța afectează doar bolnavii care, în curând, nu-și vor mai putea achiziționa medicamentația. Președintele instituției constăn-țene s-a întâlnit cu reprezentanții farmaciilor și au stabilit să trimită Guvernului un memoriu semnat de către toți. „Vom adresa un memoriu primului-ministru și ministrului de finanțe, deoarece situația se cunoaște la nivelul CNAS și al Ministerului Sănătății, care au făcut mai multe demersuri în cursul lunilor anterioare pentru a li se aduce la cunoștință (n.r. Guvernului și Ministerului de Finanțe) că nu ni se dă voie să folosim banii. Totul se blochează la OK-ul pe care trebuie să-l dea Ministerul de Finanțe”, a explicat directorul. Cei care semnează memoriul așteaptă un răspuns afirmativ până pe data de 15 august, care să satisfacă pe toată lumea, astfel încât să fie respectate obligațiile contractuale, de a plăti la timp rețetele. Datoria pe care o are CJAS Constanța către farmaciile din ju-deț este de 187 de miliarde de lei. Farmacia Catena, de pe strada Ahile Mihail, se află în imposi-bilitatea de a a-și face stocul de medicamente întrucât CJAS Constanța nu i-a decontat banii. „Deocamdată, nu avem mari pro-bleme pentru că am avut stocul făcut, însă comenzile sunt blocate în lipsa banilor”, a declarat un re-prezentant al farmaciei Catena. De pe rafturile farmaciei lipsesc medi-camentele care țin de cardiologie. Farmacia Dacia din Constanța încă are medicamente pe stoc, însă nu pentru mult timp. În aceeași situație critică se află și Farmacom, care este blocată la foarte mulți distribuitori. Întrebați care sunt medicamentele care lipsesc de pe rafturi, farmaciștii ne-au spus că nu pot face niciun fel de comandă, astfel că toate categoriile de medicamente nu se vor mai găsi dacă nu-și primesc banii.