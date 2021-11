Fără reşouri şi lumânări în spitale. Peste 350 de nereguli, depistate de pompieri

Tragedia de la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa a readus în atenţie riscurile uriaşe şi nivelul scăzut de pregătire în caz de incendii, în unităţile medicale. Controalele ulterioare au scos la iveală numeroase nereguli, iar autorităţile au dat termene pentru ca acestea să fie remediate.Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a aprobat, marţi, 9 noiembrie, Procesul Verbal al Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de incendii şi incendii de vegetaţie. Documentul arată că au fost controlate 35 de obiective, precum spitale clinice judeţene, spitale clinice municipale, spitale clinice orăşeneşti, centre medicale, spitale clinice private, spitale oftalmologice, sanatorii balneare. În urma controalelor, au fost aplicate 352 de nereguli şi au fost aplicate 310 avertismente şi 37 de amenzi, în valoare de 122.000 lei. Referitor la clădirea Spitalului Municipal de Boli Infecţioase Constanţa, Grupul de suport tehnic propune expertizarea construcţiei. Ulterior, se vor întocmi proiectele tehnice de specialitate şi se vor operaţionaliza soluţiile tehnice stabilite prin expertize.Măsuri drastice şi investiţii necesareÎn cazul construcțiilor în care funcționează unități sanitare suport COVID-19, care nu sunt autorizate din punct de vedere al securității la incendiu, conducerile unităţilor au termen finele anului 2022 pentru a realiza bugetarea și a întreprinde demersurile necesare pentru obținerii autorizației de securitate la incendiu. De asemenea, până pe 22 noiembrie, trebuie analizate şi remediate toate neregulile depistate cu prilejul controalelor. Membrii Grupului de suport tehnic propune eliminarea urgentă a improvizaţiilor sau a supraîncărcărilor instalaţiei electrice şi verificarea zilnică a instalaţiilor electrice prin vizualizare, îndepărtarea şi interzicerea utilizării mijloacelor de încălzit de tipul radiatoarelor, reşourilor electrice, aerotermelor electrice, etc, îndepărtarea şi interzicerea utilizării lumânărilor sau candelelor şi utilizarea corespunzătoare a buteliilor cu gaze medicinale. De asemenea, aceştia cer menţinerea liberă a căilor de evacuare, luându-se în calcul inclusiv evacuarea pacienţilor cu targa, dotarea cu stingătoare de incendiu, instruirea personalului şi organizarea corespuntătoare a activităţii de apărare împotriva incendiilor şi monitorizarea permanentă a concentraţiei de oxigen şi aerisirea periodică a încăperilor în baza unui grafic întocmit şi afişat.Vor urma şi alte controaleMai mult decât atât, în cazul spitalelor unde sunt trataţi pacienţi cu COVID, până pe 22 noiembrie, unităţile trebuie să achiziţioneze şi să monteze detectoare şi aparatură de măsură şi control a concentraţiei de oxigen în spaţiile unde se utilizează acest gaz. „Hotărârea are în spate și alte întâlniri și ședințe în care au fost puse, cap la cap, toate problemele și toate necesitățile unităților medicale din județul nostru. Am discutat cu fiecare manager de spital în parte, iar aceștia, într-un mod transparent, ne-au transmis toate obstacolele cu care se confruntă. Înțelegem presiunea pe care pandemia a pus-o pe sistemul sanitar, dar nu putem accepta ca lucrurile să se facă cu jumătate de măsură. Sunt termene clare, vor fi controale periodice, dar sunt convins că vom vedea măsuri implementate chiar și în avans, pentru că toți cei care conduc aceste spitale au dat dovadă de responsabilitate, în demersul lor atât de important în salvarea vieților semenilor, încă de la începutul pandemiei. ISU Constanța a dus o muncă laborioasă și, fără echivoc, putem să spunem că știm toate deficiențele majore. Acum, concentrarea tuturor trebuie să fie canalizată pe remediere, iar apoi, sunt sigur că vom vedea și mai multă prevenție, cu sprijinul celor din structurile de situații de urgență”, a precizat prefectul judeţului Constanţa, Silviu Iulian Coşa.