Fără rable pe străzi! Ministerul Mediului împarte mii de euro pentru maşini nou-nouţe

Fără rable pe străzi! Ministerul Mediului împarte mii de euro pentru mașini nou-nouțe

În ultimii ani, străzile României s-au umplut de autovehicule la mâna a doua, aduse de peste hotare, după ce străinii le-au „fugărit“ cât au putut și s-au lepădat de ele. După eliminarea timbrului de mediu, românii au dat iama să-și ia mașini nemțești cu patru - cinci mii de euro, aducând pe străzile noastre rablele altora.Într-o sforțare de a opri acest fenomen, statul s-a grăbit, anul acesta, să lanseze programul de înnoire a parcului auto cu două luni mai devreme față de anul trecut. Ministerul Mediului pune la bătaie 253 de milioane de lei pentru a-i convinge pe români să-și ia mașini noi, oferindu-le bonusuri consistente.Bugetul ar trebui să acopere achiziționarea a aproximativ 19.000 de vehicule noi, prin Rabla Clasic, și în jur de 2.000 de mașini ecologice, prin Rabla Plus. Pentru primul program sunt alocați 133 de milioane de lei, iar pentru cel de-al doilea 120 de milioane de lei.Mai marii din minister sunt optimiști și cred că tichetele se vor epuiza rapid. „Până pe 28 septembrie 2018, persoanele juridice pot depune dosare de acceptare la Administrația Fondului pentru Mediu. Aproximativ 19.000 de autovehicule noi vor ajunge pe șoselele României”, spune, entuziasmată, Grațiela LeocadiaGavrilescu, ministrul Mediului.Potrivit acesteia, una dintre principalele noutăți ale sesiunii din acest an este faptul că, în programul Rabla Clasic, în premieră, microbuzul devine autovehicul eligibil pentru casare.Bonusuri în funcție de performanțăCuantumul primei de casare pentru Rabla Clasic va rămâne, în 2018, la 6.500 de lei pentru fiecare autovehicul uzat, mai vechi de opt ani, dat spre casare, și se acordă pentru achiziționarea unei mașini noi, al cărei sistem de propulsie generează maximum 130 grame de CO2/km. De asemenea, la prima de casare se poate adăuga un ecobonus de 1.000 de lei în cazul achiziționării unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie, care generează o cantitate de emisii de maximum 98 grame de CO2/km în regim de funcționare mixt și/sau ecobonus de 1.700 de lei la achiziționarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid. În cazul în care se întrunesc ambele condiții, cele două ecobonusuri pot fi cumulate cu prima de casare standard.Pe de altă parte, programul se adresează și persoanelor juridice, care pot solicita, prin cererea de finanțare, cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro (sau 100.000 de euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) în momentul depunerii dosarului de acceptare.10.000 de euro pentru o mașină electricăÎn ce privește Rabla Plus, bonusul poate ajunge și la 10.000 de euro. „Avem disponibile două tipuri de ecotichete, unul de 45.000 de lei, adică 10.000 de euro, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric. În același timp, oferim un ecobonus de 20.000 de lei, adică aproximativ 5.000 de euro, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrif cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 grame pe km. Pentru acest an, estimăm că se vor cumpăra, prin Rabla Plus, 2.000 de mașini electrice”, a mai spus ministrul Mediului.Oferte speciale la dealeriDealerii auto se întrec cu oferte în această perioadă și chiar oferă bonusuri pe lângă tichetele rabla. Astfel, cu 11.300 de euro îți poți cumpăra un Opel Astra de 100 de cai putere, iar cu mai puțin de 9.000 de euro te poți urca într-un Opel Corsa nou-nouț, de 90 de cai putere. Un Volkswagen Polo ajunge tot cam la banii aceștia, iar un Passat este până în 15.000 de euro. Prețuri speciale sunt și la modelele Renault, iar Nissan Qashqai ajunge în jur de 14.900 de euro.Se pare însă că tot modelele Dacia sunt cele mai căutate, dealerii autorizați personalizând ofertele și în funcție de bonusul de la stat și în funcție de variantele de finanțare.