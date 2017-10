FĂRĂ PRECEDENT: Constanţa rămâne fără apă caldă şi căldură

3

Apa murdara la pret de apa potabila

la preturile nesimtite pe care le practica raja si Germania ar intra in faliment. Au scos taxa pentru apa de ploaie ,dar au marit pretul apei .iar canalizarea este la pret de apa potabila .As vrea sa cunosc si eu ce salarii au directorii si angajatii raja caci an de an pretul apei creste iar ei sunt mai grasi si mai prosperi. Aropo ce cauta acesta intreprindere in mijlocul Constantei pe str Calarasi.Ar trebui mutati intr-o unitate militara dezafectata sau linga puturile pe care le exploateza ,iar in locul lor pe str Calarasi sa se construiasca locuinte pentru oameni. .Asa cum ratc a fost mutat la marginea orasului la fel de bine acesta intreprindere ar trebui mutata din centrul orasului la periferie.