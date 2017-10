Fără perspective! Peste 77.300 de proaspăt absolvenţi nu au un loc de muncă

Fără perspective! Peste 77.300 de proaspăt absolvenți nu au un loc de muncă

Luni, 13 Februarie 2012

Șomajul tinerilor sub 25 de ani a crescut alarmant în ultimii ani, ajungând o problemă națională în mai multe țări europene. În România, numărul tinerilor care nu reușesc să se angajeze a depășit 77.000.Peste 77.300 de șomeri provin din rândul tinerilor sub 25 de ani, potrivit unui raport al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).Un raport realizat recent de institutul Eurofound arată că tinerii care nu au un serviciu aduc pierderi de peste 1,2 miliarde euro, aproximativ 1% din PIB României.Datele agenției mai arată că la finele anului trecut un număr de peste 15.600 de tineri sub 25 de ani se aflau în șomaj de peste șase luni, ceea ce reprezintă aproape 20% din totalul șomerilor sub 25 de ani.Tinerii fără experiență au cele mai puține oportunități de angajare și pe site-urile de recrutare. Potrivit statisticilor BestJobs în 2011, doar una din zece firme a recrutat tineri fără experiență.Majoritatea angajatorilor (39%) au căutat personal cu 3-5 ani experiență, iar 32% candidați cu cel puțin trei ani de experiență, potrivit datelor furnizate de reprezentanții site-ului de recrutare.Totuși, numărul joburilor adresate tinerilor fără experiență a crescut cu aproape douăzeci de procente anul trecut.