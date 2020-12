Fără certificat de semnătură electronică la înscrierea populației pentru vaccinul anti-COVID

Cetăţenii care fac parte din etapa 3, adica populatia generală, de vaccinare vor putea să se înscrie în platforma electronică, fără a fi condiţionaţi de deţinerea unui certificat digital calificat (semnătură electronică). Precizarile vin din partea Biroului de presa al STS, in contextul informatiilor vehiculate in spatiul public privind obligativitatea detinerii unui certificat de semnatura electronica de catre cetateni pentru inscrierea in platforma de programare pentru vaccinul anti-COVID.

Astfel, pentru populaţia generală atât înscrierea în platformă, cât şi vaccinarea propriu-zisă sunt gratuite.







"Facem precizarea că înscrierea pe platforma informatică prin aplicarea certificatului digital calificat este obligatorie doar pentru beneficiarii vaccinării din etapele 1 şi 2, care constituie persoane juridice şi sunt programaţi centralizat de către responsabilii desemnaţi de la nivelul fiecărei instituţii eligibile", precizeaza reprezentantii STS.







Aplicarea semnăturii electronice certifică faptul că documentele încărcate în sistem aparţin unei instituţii publice sau private, care face parte din categoria populaţională care poate beneficia de vaccinare.







Reamintim faptul că, potrivit Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19, la acest moment, programările şi vaccinarea efectivă sunt disponibile doar pentru etapa 1 (Persoanele incluse în categoria lucrătorilor din domeniile sănătăţii şi social - sistem public şi privat).







Pentru etapa 3 (Populaţia generală), înscrierile nu sunt disponibile în acest moment. Cetăţenii îşi pot crea un cont în platformă, însă opţiunea de programare efectivă va fi activă ulterior, după parcurgerea primelor două etape de vaccinare.