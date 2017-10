Fântânile arteziene din Constanţa, monumente renăscute

Fântânile arteziene din Constanța, monumente renăscute

r Instalațiile au prins viață și au devenit spectacole urbaneEste primul an când constănțenii s-au putut bucura pe deplin de fântânile arteziene din oraș. După veri la rând în care au fost „plimbate” de la o instituție la alta, în care nimeni nu a vrut să-și asume responsabilitatea de a le repara și de a le readuce în zilele noastre, compania de apă RAJA le-a preluat și le-a pus în funcțiune. Astfel, rând pe rând, fântânile din oraș au prins viață și au oferit toată vara spectacole de lumină și culoare.Simple sau complexe, fântânile arteziene dintr-un oraș sunt elemente de design arhitectural de valoare absolută și aduc un plus de frumusețe zonei în care sunt amplasate. Ele nu au însă doar un rol decorativ; dansul jucăuș al apei aduce un pic de răcoare în zilele fierbinți de vară și insuflă o energie pozitivă celor din jur.Mai mult decât atât, elemente ale patrimoniului municipal, fântânile arteziene sunt un simbol al urbanismului și civilizației, oferind zonei în care sunt amplasate un aspect estetic și relaxant. Cu design impunător sau minimalist, cu o istorie bogată sau modernă, fântânile arteziene fac parte din peisajul urban, fiind punctul de atracție pentru oricine în aproape orice anotimp. Ele au un rol de socializare, într-o generație a internetului, și chiar terapeutic, contribuind la eliminarea energiilor negative și la reducerea stresului cotidian.16 fântâni în ConstanțaÎn Constanța, sunt în prezent 16 fântâni arteziene, dar deocamdată nu sunt toate funcționale. Este vorba despre fântâna din Parcul Far, fântâna din Parcul Gării, fântâna din Parcul Arheologic, care este încă în lucru, fântâna de la Muzeul de Artă, fântâna din Parcul Teatrului „Oleg Danovski”, fântâna din Parcul Tomis II, fântâna din zona Policlinica II, bazinul de apă din Parcul Casei de Cultură, fântâna din zona Dacia, fântâna din zona hotelului Oxford, bazinul ornamental de la hotel Sulina (stațiunea Mamaia), bazinul ornamental de la hotel Meridian (stațiunea Mamaia), bazinul „Pescarii” de pe faleza Cazino Constanța, bazinul Cascadă de pe faleza Cazino Constanța și fântâna de la stadion (pentru care se caută soluții de reabilitare și repunere în funcțiune).„Aceste repere urbane au prins viață în urma unui proces de reabilitare complet. Astfel, a fost refăcută hidroizolația, au fost reparate sau înlocuite instalațiile electrice și corpurile de iluminat, pompele și automatizările, țâșnitorile, sistemele de alimentare cu apă și, bineînțeles, cișmelele. În plus, o parte din obiective, respectiv fântâna din Parcul Tomis II, fântâna din zona Dacia, fântâna din Parcul Casei de Cultură, fântâna din Parcul Far și fântâna de la Muzeul de Artă - zona Miga au fost modernizate cu instalații de lumini care oferă un spectacol aparte, odată cu lăsarea serii”, a declarat purtătorul de cuvânt al RAJA, Irina Oprea.Lumină și culoare în Parcul GăriiDe departe, cea mai spectaculoasă reabilitare este cea a fântânii din Parcul de la Gară, unde dansul apei este acompaniat de lumini ce aduc sclipiri unice pe inoxul instalației.Realizată în anul 1974 de sculptorul Constantin Lucaci, fântâna cinetică de la Gară se înscrie în rândul celor mai frumoase fântâni arteziene din țară și chiar din Europa. Artist singular, inconfundabil, sculptorul s-a oprit la cel mai spectaculos, dar și cel mai capricios material al secolului: oțelul inoxidabil. Viziunea sculptorului Lucaci a fost păstrată, însă fântâna a fost adusă în zilele noastre și au fost create jocuri de lumini care să acompanieze jeturile de apă.„Am avut ceva de așteptat, dar a meritat. Fântâna este un adevărat spectacol. Mai ales noaptea, când luminile se văd în toată splendoarea lor. Acum începe să arate și parcul demn de o metropolă urbană a mileniului nostru”, ne-a spus, entuziasmat, un constănțean care locuiește în zonă.Fântâna cinetică din Parcul Gării are chiar și pagină pe facebook și acolo puteți vedea imagini inedite de la inaugurarea ei, dar și cum a fost păstrată de-a lungul anilor.„Dacă vă aflați lângă fântâna cinetică din Constanța și bate vântul, vă puteți imagina, închizând ochii, că vă aflați pe o corabie pe apele Greciei, sau oriunde, loviți de stropii de apă care lovesc valurile mării agitate”, scrie, nostalgic, administratorul paginii.Monumente istorice pe falezăDe asemenea, foarte admirate au fost și fântâna arteziană din fața Muzeului de Artă, bazinul „Cascadă” și bazinul „Pescarii” din zona Faleză Cazino Constanța. Monument istoric de categoria B, grupul statuar a fost realizat din piatră, în anul 1959, de către sculptorul Corneliu Medrea, ca un omagiu adus muncii pescarilor.„La început, statuia pescarilor cu năvod era amplasată pe pământ, ulterior, în jurul acesteia fiind construit un bazin care să aducă mai aproape de realitate conceptul grupului statuar. De aceea, acesta a reprezentat o prioritate în repunerea în funcțiune a fântânii arteziene construită în jurul lui, cu atât mai mult cu cât zona este înțesată de turiști”, a explicat reprezentantul RAJA.De altfel, fântâna a fost toată vara punctul de atracție pentru mulți dintre cei care au ajuns în zonă.„Este foarte frumos. În sfârșit, faleza își recapătă strălucirea de odinioară. M-a întrebat fetița ce reprezintă statuia cu pescarul. Și i-am povestit pe îndelete. A fost fascinată. Da, asta ne dorim când ne plimbăm, să vedem lucruri frumoase, pe care copilul nostru să le țină minte ani de zile de-acum încolo”, s-a arătat încântată și o turistă din Cluj.