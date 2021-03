Fântâna dragonului, distrusă de improvizaţii. „Autorităţile nu sunt interesate!”

Monumentul a fost construit în anii de comunism. Are patru bazine, aşezate în trepte. Cel mai înalt ajunge la nivelul etajelor blocurilor turn din imediata apropiere şi, împreună cu cel de-al doilea, au rămas încă întregi. Cel de-al treilea a fost transformat în alee pietonală, după ce angajaţii primăriei au tăiat câte o intrare în laturi şi au pavat suprafaţa, în urmă cu mai bine de cinci ani. De asemenea, cel de-al patrulea bazin a devenit loc de joacă pentru copii. De altfel, este singurul loc unde locuitorii din zonă chiar se bucură de această construcţie. O latură a început să fie folosită ca parcare pentru autovehicule, iar restul bazinelor sunt pline de gunoaie.













„Păcat că nimeni nu vede ce s-ar putea face aici, autorităţile nu sunt interesate. Este un spaţiu atât de mare, cum nu prea mai găseşti în Constanţa, în apropierea unor blocuri cu mii de familii, cu copii mici, cu adolescenţi. Ei ar putea să vină aici să se joace, să îşi petreacă timpul liber, atât vara, cât şi iarna, dacă s-ar amenaja ceva. Nu trebuie să repornească fântâna, am înţeles că este proiectată greşit şi nu poate funcţiona, dar măcar să o transforme într-un mini parc, cu băncuţe, jocuri aşezate astfel încât să îi atragă pe tineri. Însă, înainte de toate, ar trebui să se facă o curăţare temeinică, pentru că totul este înnegrit”, ni s-a plâns George Ispas, un constănţean care locuieşte în apropiere.







„Nu avem unde să ne ducem copiii să se joace!”





Potrivit reprezentanţilor Primăriei Constanţa, într-adevăr, fântâna nu poate fi pusă în funcţiune, ea aflându-se prea aproape de blocuri. Practic, aceasta va rămâne, pentru totdeauna, doar o piesă de mobilier urban într-o zonă a Constanţei. Cu puţin noroc, ar putea fi măcar curăţată şi renovată, la un moment dat. Constănţenii din zonă s-au obişnuit cu peisajul, dar speră ca, în viitor, tot platoul să fie amenajat şi transformat în parc.













„Ne-am mutat în urmă cu cinci ani în cartier. Am descoperit fântâna însă atunci când am început să mă plimb cu copilul în cărucior, acum doi ani. La momentul respectiv, arăta şi mai rău. Între timp, măcar a fost amenajat locul de joacă şi au fost schimbate leagănele. Însă, ne-ar fi foarte util un spaţiu unde să se poată juca toţi copiii din cartier. În jurul blocurilor nu este loc, sunt foarte multe maşini parcate. Parcul Tăbăcărie este destul de departe, este greu să mergi cu un pitic de trei-patru ani atât pe jos, în fiecare zi, cel din Tomis 2 este şi el la ceva distanţă. Practic, noi, aici, nu avem unde să ducem copiii. Iar un singur joc, cu trei tobogane şi patru bănci pentru părinţi, este foarte puţin pentru atâtea blocuri. Dacă primăria nu ştie ce să facă, atunci să organizeze un concurs de proiecte. Cred că orice student la Arhitectură poate veni cu un proiect infinit mai frumos decât ce este acum aici”, ne-a declarat Alina, o mamă care îşi supraveghea copilul în micuţul loc de joacă din bazinul al patrulea.











Cea mai mare fântână arteziană din Europa se află chiar la Constanţa. Aşezată pe un platou, în imediat apropiere a stadionului, edificiul, supranumit „Fântâna Dragonului”, are 41 de metri lungime şi 17 metri lăţime. Aceasta nu este funcţională, însă construcţia impunătoare şi-a căpătat numele de la cele trei animale fantastice care o „păzesc”. Cu toate acestea, instalaţia nu mai există, iar multe dintre detaliile arhitecturale au dispărut sau au fost distruse de vreme.