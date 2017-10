Falezele litoralului se prăbuşesc în mare. Unde au intrat sutele de milioane de euro pentru reabilitarea lor?

Falezele litoralului se prăbușesc în mare. Unde au intrat sutele de milioane de euro pentru reabilitarea lor?

De mai bine de cinci ani, falezele din Eforie Nord și Eforie Sud sunt afectate de surpări. La fiecare ploaie mai serioa- să, pământul o ia la vale și doar norocul a făcut ca să nu existe victime. La un moment dat, au fost puse în pericol chiar și locuințele, hotelurile și siguranța turiștilor, nemaivorbind de disconfortul în timpul sezonului estival.Ajunse la capătul puterilor din cauza acestor probleme, autoritățile locale acuză Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral de dezinteres și rea-voință. Primarul din Eforie, Ion Ovidiu Brăiloiu, consideră că Apele Române sunt responsabile de prăbușirile falezelor de la Eforie Nord și Eforie Sud, exact în zone unde au lăsat lucrări nefinalizate încă din 2012.Lucrări abandonate de ani de zile Faleza de la Eforie Sud s-a prăbușit anul trecut în zona Cazino, unde Apele Române au executat o lucrare, la foarte puțin timp după ce s-a făcut recepția. De asemenea, la Eforie Sud, după Capul Turcului, faleza este surpată și nu s-au executat lucrări de peste cinci ani. „La Eforie Nord, faleza s-a surpat în 2015, în zona în care Apele Române au abandonat o lucrare. Conform Raportului de Inspecție al Inspectoratului de Stat în Construcții, «Pe acest sector au fost demarate anterior de către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral lucrări autorizate cu A.C. 200/2009 - Lucrări de consolidare a falezelor din Eforie Nord și Eforie Sud. Lucrările au fost începute în anul 2009 și au fost întrerupte în anul 2012 din lipsă de finanțare, conform reprezentanților ABADL. (…) Din lipsa alocațiilor bugetare, nu s-au realizat lucrările de ancorare a zidului de sprijin, precum și alte lucrări adiacente cuprinse în proiectul de execuție (scurgerea apelor, pământul armat, reprofilarea taluzului între noul zid de sprijin și aleea superioară)»”, explică primarul din Eforie.Potrivit acestuia, de șapte ani de zile, falezele inferioare din Eforie Nord, și din Eforie Sud sunt în șantier, iar de cinci ani de zile lucrările au fost abandonate. „Se pun în pericol turiștii. Este mizerie, sunt deșeuri, iar Garda de Mediu bate la ușa Primăriei. Adică cineva e vinovat - că pune în pericol turiștii, că nu lucrează, că este mizerie, iar Primăria Eforie primește recla-mațiile și trebuie să cheltuiască bani din bugetul local ca să facă toată curățenia”, a completat Ion Ovidiu Brăiloiu.„Unii sunt mapa, alții cu sapa!“Acesta a mai spus că din cauza administrării precare a plajelor, în fiecare an, turiștii și locuitorii din Eforie adresează sute de plângeri pe care Primăria trebuie să le gestioneze, în situația în care toate veniturile din exploatare revin Apelor Române. „Toate aceste venituri, mai ales din exploatare, trebuie folosite pentru infra-structura locală din Eforie. Pentru drumuri, pentru accesul către plaje, pentru trotuare și scări. În acest moment, unii sunt cu mapa, alții cu sapa. Unii iau fondurile, iar orașul Eforie se alege cu munca și chel-tuiala”, a mai spus Ovidiu Brăiloiu.Apel pentru Legea litoraluluiPrimarul cere să se intervină de urgență pentru refacerea falezei inferioare și pentru continuarea lucrărilor începute în 2009.De asemenea, cere organizarea unui referendum local pentru ca locuitorii orașului Eforie să spună dacă sunt mulțumiți de modul în care Apele Române administrează falezele și plajele și dacă își doresc ca administrarea falezelor și plajelor să se facă de către autoritatea locală - Primărie și Consiliul Local.În plus, Ion Ovidiu Brăiloiu face apel către toți parlamentarii de Constanța să sprijine o lege a litoralului, prin care să se reglementeze clar toate problemele care în acest moment blochează dezvoltarea stațiunilor de pe litoral.Problemă similară și în CostineștiAceeași problemă este și în Costinești, unde o faleză reabilitată recent de ABADL cu sute de milioane de euro se prăbușește în mare. Problema a început în anul 2012, la un an după finalizarea lucrărilor, în urma unei furtuni foarte puternice, când o parte din faleza din Costinești, în dreptul străzii Azur, a luat-o la vale, prăbușindu-se peste plajă. Specialiștii din cadrul Apelor Române spun că valurile au fost foarte înalte și au izbit atât de tare în faleză încât au dislocat-o pe o distanță de o sută de metri. Atunci s-a făcut o comisie care a analizat situația și s-a propus o măsură provizorie de remediere. Mai exact, s-a încercat sta-bilizarea malului prin introducerea de planșete metalice, având rolul de a opri pământul să o mai ia la vale.În 2014, o nouă furtună și mai puternică a degradat și mai tare situația. Valurile uriașe au măturat întreaga faleză, care s-a desprins cu tot cu planșetele uriașe din oțel, riscând să ajungă în mare. De atunci, situația a rămas neschimbată. Apele Române s-au rezumat doar la expertize și monitorizări, în timp ce Pri-măria Costinești este legată de mâini și de picioare.Conducerea ABADL taceLațul pare că se strânge în jurul lui Papari, după ce, la începutul acestei săptămâni președintele Federației Pa-tronale a Turismului Românesc a cerut demisia acestuia pentru situația plajelor chiar înainte de începerea sezonului estival. Mohammad Murad a anunțat că va cere Ministerului Mediului să verifice activitatea Administrației Bazinele de Apă Dobrogea Litoral și să ia măsuri. La rândul său, președintele Asociației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, a declarat că nu este mulțumit de activitatea ABADL și că plajele ar trebui atribuite, cu prioritate, hotelurilor și nu altor agenți economici cu diferite domenii de activitate.Conducerea ABADL nu a dorit să comenteze acuzațiile și declarațiile primarului din Eforie, menționând doar că nu a primit până în acest moment nicio citație în instanță.