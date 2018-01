Faleza din Saturn, modernizată cu bani europeni. Iată cum va arăta

Anul acesta, Primăria municipiului Mangalia are, în diferite stadii de implementare, mai multe proiecte europene, cu o valoare totală de aproape 30 de milioane de euro. Cel mai avansat dintre acestea este proiectul de modernizare a stațiunii Saturn, pentru care se va semna contractul de finanțare în prima parte a lunii februarie.„Imediat după ce ne vom asigura că proiectul primește finanțare europeană, vom demara procedurile legale de achiziție, care, în cel mai rău caz, ar putea dura până spre sfârșitul anului, dacă vor fi contestații. Oricum, anul acesta, vom începe lucrările și sper să le finalizăm până în toamna anului 2019”, a declarat primarul Mangaliei, Cristian Radu. El a explicat că la proiectele cu finanțare UE durează foarte mult perioadele în care se lucrează la documente, până la începerea efectivă a lucrărilor în teren.„Este un volum de muncă enorm, pe care nimeni nu îl vede. Pentru un astfel de proiect, lucrăm aproape doi ani la documentele tehnice, evaluări, clarificări și toate celelalte etape premergătoare semnării contractului de finanțare. De exemplu, la proiectul Saturn am început să lucrăm acum un an. Abia acum, în februarie, sper să semnăm contractul de finanțare, iar apoi urmează alte luni pentru procedurile de licitație-contestație și abia apoi execuția, care poate dura până la 12 luni”, a explicat edilul.O piață și 22 de străzi din Mangalia, reabilitateAlte două proiecte la fel de avansate vizează modernizarea Pieței Republicii și reabilitarea unui număr de 22 de străzi, din localitate. Ambele proiecte sunt depuse în parteneriat cu Primăria Balcik și ar trebui să fie admise pentru finanțare până la sfârșitul lunii februarie. „Aceste două proiecte au alte proceduri, fiind într-un program transfrontalier cu partenerii bulgari. Este nevoie ca ambele municipalități, Mangalia și Balcik, să obțină punctajul necesar pentru a avea finanțare. După ce vom fi anunțați că ne încadrăm, vom demara licitația, urmând să semnăm contractul de finanțare după finalizarea procedurilor legale. Avem speranța că, anul acesta, vom începe lucrările în teren la ambele proiecte, alături de modernizarea stațiunii Saturn”, a completat Cristian Radu. Conform proiectului tehnic, lucrările vor dura aproximativ 12 luni.Potrivit reprezentanților munici-palității, la acest început de an, au mai fost depuse, pentru finanțare europeană, proiectele de modernizare a stațiunilor Venus și Neptun-Olimp, precum și reabilitarea falezei Mangalia-Saturn.„Acum suntem în etapa de evaluare pentru toate aceste proiecte, dar sper ca, la începutul verii, să semnăm contractele de finanțare, pentru a putea demara procedurile legale de licitație. Dacă nu vom avea contestații, este posibil să începem lucrările în teren, la începutul anului viitor, în funcție de condițiile meteo”, a subliniat primarul. El a mai spus că instituția pe care o conduce a depus proiecte pentru atragerea de fonduri UE necesare reabilitării Bisericii Sf. Gheorghe, declarată monument istoric, dar și pentru valorificarea turistică a „Basilicii Siriene”, parte a fostei Cetăți Callatis.„Aceste proiecte urmează să intre în evaluare și apoi vedem dacă obțin punctajul necesar pentru obținerea finanțării”, a mai spus edilul Mangaliei.Tot anul acesta, Primăria Mangalia urmează să demareze lucrările la două proiecte finanțate prin PNDL, care vizează realizarea unui sistem de canalizare și asfaltarea unor străzi în cartierele noi de case.