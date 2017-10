Faleza din Eforie Sud, boală lungă, moarte sigură

r Peisajul falezelor din Eforie Sud a fost schimbat semnificativ în ultimul an. Din cauza alunecărilor de terens-au pierdut metri întregi de taluz, iar plaja a fost lărgită, dar cu porțiuni cu pământ și nu cu nisip. Locuitorii din zonă au stat luni la rând cu frica în sân că pământul le va înghiți și gospodăriile. Acum, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral susține că fale-zele au fost stabilizate și că pot în sfârșit respira ușurați. Lucrările sunt încă departe de a se fi terminat, dar se pare că au fost stopate alunecările de teren. Faleza din Eforie Sud a fost inclusă într-un amplu program de consolidare pe tronsonul Tuzla, însă lucrările au început destul de târziu, când pământul o luase deja la vale. În zonă încă se lucrează, dar se pare că pericolul prăbușirilor a trecut. „Faleza a fost stabilizată prin lucrări ample. Au fost făcuți pinteni din piatră și s-au realizat canale de scurgere pentru a se stopa eroziunea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al ABADL, Cătălin Anton. Potrivit acestuia, lucrările s-au întârziat din cauză că a fost nevoie de o nouă soluție tehnică. „Pe măsu-ră ce se lucra s-au observat unele probleme. Proiectantul a analizat și a identificat o nouă soluție tehnică pentru ca să nu mai existe alte alunecări. Din cauza excesului de umiditate din sol a fost nevoie de îndepărtarea solului ud și înlocuirea lui cu unul uscat. În plus, s-au făcut acele drenuri. Având în vedere că acolo nu este zonă turistică, lucrările se derulează în continuare, și pe perioada sezonului estival”, a mai adăugat Cătălin Anton. Lucrări lente, plătite cu sute de mii de euroDin păcate, mobilizarea atât de târzie a dus la pierderea a aproape zece metri de faleză. În plus, acolo se pare că se nu va mai putea face vreodată o promenadă adevărată. Zona este compromisă având în vedere că locuințele oamenilor stau acum chiar pe buza taluzului. În plus, locuitorii sunt nemulțumiți de ritmul lent cu care se desfășoară lucrările.„De-abia se mișcă. Aduc o bascu-lantă-două pe zi, se fâțâie de colo, nu fac mai nimic. Lucrează o mână de oameni. Păi cum să faci treabă cu câțiva speriați. Au spus că au făcut drenuri ca să capteze apa din sol, dar nici urmă de așa ceva. Se vede în mal că nu s-a făcut nimic. Au adus doar piatră și au pus plasticele alea, în rest nimic. Își bat joc de bani. Să vedeți că la toamnă când încep ploile o să o ia iar la vale”, ne-a spus unul dintre cei care locuiesc chiar în imediata apropiere a falezei. Investiția se ridică la aproximativ 700.000 de euro, suportați de Adminis-trația Bazinală Dobrogea Litoral.