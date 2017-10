Faleza de la Eforie Nord, în pericol. Vilele şi hotelurile o iau la vale

Faleza de la Eforie Nord, în pericol. Vilele și hotelurile o iau la vale

Întregul sezon estival la Eforie Nord este în pericol. Faleza a luat-o la vale de câteva zile și alunecările de pământ pun în pericol terasele și vilele aflate chiar pe mal. Deocamdată, s-au luat măsuri de stopare a eroziunii, zona a fost acoperită pentru a opri infiltrarea ploilor în pământ, dar soluția este doar una de avarie. Faleza are nevoie de reabilitare completă, până la vară.Reprezentanții Primăriei Eforie spun că vor lua toate măsurile pentru ca zona prăbușită să fie refăcută și stabilizată, astfel încât sezonul estival să înceapă fără probleme. Au început deja primele lucrări, la baza malului, dar intervenția este de durată.În urmă cu un an, Primăria Eforie a demarat un amplu proiect de reabilitare a falezei, finanțat de Uniunea Europeană. Potrivit primarului Ovidiu Brăioiu, proiectul cuprinde extinderea aleii de promenadă de la trei la cinci metri, pe porțiunea cuprinsă între Hotelul Acapulco și zona Vraja Mării. De asemenea, va fi modernizată aleea din zona Belona. Este vorba, în total de 1.800 metri liniari de faleză.Toată faleza va fi pavată cu dale, se va reface tot iluminatul stradal și se vor monta bănci pentru odihnă. De asemenea, va fi instalat un sistem modern de supraveghere video. Investiția totală se ridică la peste zece milioane de lei. Acum însă va fi nevoie și de refacerea malului prăbușit în luna februarie, ceea ce va ridica semnificativ costurile.Se pare că de vină pentru alunecările de pământ sunt precipitațiile care au căzut constant în lunile ianuarie și februarie, ceea ce a dus la destabilizarea malului. Același lucru s-a întâmplat acum câțiva ani și pe faleza de la Eforie Sud, dar zona a fost refăcută și nu au mai fost probleme ulterior.Tot în zonă, se lucrează la lărgirea plajelor și se construiesc, de zor, digurile pentru stoparea eroziunii costiere. Însă, potrivit reprezentanților Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, beneficiarul lucrărilor, intervenția pe plajă nu are legătură cu prăbușirea falezei.Compania olandeză Van Oord, cea care a contractat proiectul de la ABADL, va desființa digurile vechi, în trei puncte ale plajei, de la portul turistic, până spre Agigea, va construi două diguri de suprafață, care deja sunt aproape gata, dar și trei diguri submerse. Ulterior, se va aduce nisip, iar plaja va câștiga câteva zeci de metri. Lucrările sunt programate a se încheie la începutul sezonului estival.