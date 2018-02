Făgădău: "Termenele de eliberare a documentaţiilor vor fi scurtate!"

Expansiune imobiliară fără precedent, la Constanța

Făgădău: "Termenele de eliberare a documentațiilor vor fi scurtate!"

În Constanța, se construiesc apartamente și blocuri într-un ritm deosebit de alert. Nu există cartier unde să nu fi răsărit blocuri noi cu sute de apartamente de vânzare. Expansiunea imobiliară este vizibilă și în piață, Constanța figurând pe lista celormai dinamice orașe pe piața de vânzări de locuințe, după București și Cluj.Apartamentele cu două camere sunt cele mai căutate la Constanța. Prețurile nu sunt însă dintre cele mai mari din țară, Cluj-Napoca situându-se pe primul loc, înaintea Bucureștiului, cu cel mai mare preț mediu de vânzare pe metru pătrat, în 2017.Cele mai multe tipuri de proprietăți listate în anul anterior, pe internet, pentru segmentul de vânzare, au fost apartamentele. Din totalul de anunțuri pentru proprietăți destinate vânzării, aproape 90 la sută au fost apartamente situate în orașe precum București și Constanța. În ce privește casele, cele mai multe postări au fost din Cluj Napoca, urmat de Constanța.„Apartamentele cu două camere au înregistrat cele mai multe anunțuri de vânzare și închiriere în 2017”, explică reprezentantul unuia dintre cele mai mari site-ul de anunțuri imobiliare.Primăria a deblocat autorizațiileIar 2018 se anunță și mai bun pentru constructori. Primarul Decebal Făgădău spune că a luat măsuri pentru a ușura obținerea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construcție și a scurta perioada de așteptare.„Problemele pe care le-am înregistrat în anul 2016 au produs efecte în 2017. Timp de șase luni, municipiul nu a avut arhitect șef, iar asta a dus la o aglomerare a documentațiilor, dar și la o reașezare a personalului. Gândiți-vă că au mai rămas 15 oameni, la un număr de solicitări în creștere. Apoi, au crescut exigențele pentru fiecare documentație. Din punct de vedere al actelor administrative pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construcție, blocajul din 2016, în mod logic, a produs un recul în anul 2017. După ce în august 2017, am aprobat noua organigramă, am propus o creștere suficientă a numărului de posturi cu funcții publice, în cadrul Direcției Generale de Urbanism, astfel încât în această direcție vor lucra 60 de persoane.De asemenea, anul acesta avem prevăzută o investiție într-o aplicație informatică ce va fluidiza tot acest parcurs, așa că anul 2018 va fi un an în care ne propunem să recuperăm tot ce am pierdut în acești ani din cauza întârzierilor și să ajungem în termene cât mai scurte de eliberare a documentațiilor”, explică edilul constănțean.Mii de locuințe noi, la ConstanțaÎn perioada următoare, vor fi ridicate câteva zeci de blocuri noi în zona Tomis Plus, investitorul având în plan să amenajeze 3.400 de spații locative. Este vorba despre o suprafață de peste 190.000 de metri pătrați, în proximitatea hipermarketului Carrefour și a cartierului Tomis Plus, cu acces direct din strada Milano, strada Madrid și a altor drumuri ce le delimitează pe cel puțin două laturi.Terenurile sunt proprietatea SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRL. De altfel, Maurer a obținut deja autorizația de construcție pentru etapa întâi, ridicarea a două blocuri de câte trei etaje, pe strada Milano nr. 23. Acestea vor cuprinde câte 27 de apartamente și vor fi prevăzute și cu câte 68 de locuri de parcare, din care 10 la demisol și 58 la sol.