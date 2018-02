Străzi pline de noroaie, în Constanța

Făgădău: "Până în 2020, nu va mai fi stradă neasfaltată!"

La o primă vedere, Constanța se dezvoltă. Prin cartierele de la periferie se construiește într-un ritm rapid, se ridică bloc după bloc, vilă după vilă. În centru, investitorii încă mai găsesc terenuri unde construiesc apartamente și spații comerciale.Autoritățile locale nu pot ține pasul cu această dezvoltare și au rămas în urmă la multe capitole. Nu sunt spații verzi suficiente, nu sunt parcări suficiente, infrastructura rutieră lasă de dorit, iar în cartiere, străzile aduc mai mult a ulițe pline de noroaie, din cel mai îndepărtat sat al județului.Durerea mare a tuturor celor mutați în cartierele noi este că lipsește asfaltul. Și nici cu utilitățile nu o duc foarte bine, rețelele fiind subdimensionate pentru expansiunea imobiliară din ultima vreme.„Ne așteptam ca, atunci când se investește și ai din ce în ce mai mulți locuitori într-un cartier, și primăria să fie pe fază și să le creeze condiții, pentru că și ei plătesc impozite. Să facă străzile, trotuarele, să le asfalteze, să asigure iluminatul public. Ai crede că sunt luați prin surprindere, dar nu tot ei dau autorizațiile de construcție? Dacă ei nu știu cât se construiește într-un cartier, atunci cine? Și atunci, de ce ne lasă să ne chinuim, prin noroaie, prin întuneric, ca în lumea a treia?”, ni s-a adresat un cititor din cartierul Compozitorilor.Nu le-a ajuns asfaltulAcolo, unele străzi au scăpat de mocirlă, la fel ca în Baba Novac, însă asfaltul de-abia dacă a ajuns pentru cele principale, de legătură. Pe arterele lăturalnice, încă se circulă pe drumurile pietruite făcute de cei care și-au construit case în zonă. „Ne-am rupt mașinile în gropi, ne-am distrus încălțările prin noroi, dar cu impozitele suntem la zi, că nu ne lasă nimeni să le amânăm de pe un an pe altul, așa cum face primăria cu noi. Cât vom mai fi bătaia de joc a celor de la cârma orașului?”, ne-a întrebat și un constănțean din cartierul Palazu Mare.Probleme sunt însă și în alte zone ale municipiului. Cei care au terenuri prin cartierul Veterani nici nu îndrăznesc să spere că vor avea asfalt prea curând.„Mai aștept, nu mă apuc să construiesc încă, pentru că nu avem pe unde merge, nu avem infrastructură și ar fi o bătaie mare de cap să locuim în acest cartier în astfel de condiții. Stăm deocamdată să vedem când se apucă primăria de treabă”, ni s-a destăinuit Mihai Aldea, din Constanța.Ritm de asfaltare fără precedentAutoritățile locale spun însă că momentul în care toate străzile din Constanța vor fi asfaltate nu este departe.„Vom asfalta toate străzile până în 2020. Am avut unele probleme la Confort Urban și mai știm că toate licitațiile pe care le face Confort Urban durează foarte mult, pentru că, fiind vorba despre bani publici, trebuie respectată legea achizițiilor publice. Însă ritmul de asfaltări în Constanța este unul fără precedent și în creștere”, explică primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău.Potrivit acestuia, se va lucra la foc continuu în perioada următoare. „Dacă în 2016 am asfaltat 22 de străzi, pentru 2017 ne propusesem 33, dar nu am reușit decât 31. În schimb, au fost realizate și reparații în anumite zone, cum ar fi trotuarele din cartierul Faleză Nord, cele de pe strada Soveja, pe anumite porțiuni, cele de pe strada Mircea cel Bătrân și multe altele. Practic, nu există zonă în oraș în care să nu fi intervenit din acest punct de vedere”, mai spune Decebal Făgădău. Acesta confirmă că în 2018 se va intra mai mult în cartierele noi, unde va fi asfaltată o mare parte din străzi. Se va lucra în Baba Novac, pe străzile Breaza, Crasna, Gheorghe Dima, Prislop, Alexandru Șteflea, Arnota, Govora, iar în Palazu Mare, pe străzile Gheorghe Doja, Institutor Gheorghe Tănăsescu și Lebedei.De asemenea, se va interveni pe bulevardul Aurel Vlaicu, dar și pe strada Termele Romane.„Până în 2020, nu va fi stradă neasfaltată în Constanța. Există sume alocate și vom face tot posibilul să ne ținem de acest termen”, promite primarul Decebal Făgădău.