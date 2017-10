Facturi la întreţinere mai mari cu 16% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

Facturi la întreținere mai mari cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut

Valoarea facturilor în luna decembrie 2007 a crescut cu 16% față de aceeași perioadă a anului 2006. „Această creștere reprezintă suma dintre majorarea cu zece la sută a prețului pentru populație pe gigacalorie aplicată începând cu data de 01.11.2007 și șase la sută pentru creșterea consumului de energie termică. Această creștere s-a înregistrat ca urmare a valorilor mai scăzute a temperaturilor medii exterioare față de aceeași perioadă a lunii decembrie 2006”, relatează Costică Dram, șef birou comunicare și control din cadrul RADET Constanța. RADET Constanța are contracte de furnizare a agentului termic cu un număr de 1.312 asociații locatari/proprietari, adică cu aproximativ 87.000 de apartamente. Nu toți constănțenii se bucură de apă caldă non stop sau de temperatură optimă pentru această perioadă a anului. Programul regiei de automatizare a punctelor termice se derulează și în prezent. Din cele 134 de puncte termice, doar 94 sunt automatizate. În lucru se află alte opt puncte termice. Din păcate, cel puțin în acest an, nu s-au prevăzut în buget sume suplimentare pentru construirea a noi puncte termice care să preia o parte dintre consumatori. În prezent, la un punct termic sunt arondate zece asociații de locatari sau proprietari.