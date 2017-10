Facem focul ca acum o sută de ani: cu coceni şi beţe de floarea soarelui

Facem focul ca acum o sută de ani: cu coceni și bețe de floarea soarelui

Banii nu țin de cald, dar sigur pot să încălzească o locuință din chirpici, de la țară. După ce Guvernul a introdus criterii noi pentru acordarea ajutoarelor de încălzire, mii de locuitori de la sate fac frigul în casele lor. Nu erau bani mulți, dar măcar o căruță de lemne tot puteau cumpăra cu ei. Acum sunt nevoiți să facă focul la o singură sobă, cu ce mai găsesc prin ogradă, coceni, crengi de copaci sau chiar pomii de prin curți. În anii trecuți, comune întregi din județul Constanța se încălzeau nu-mai din ajutoarele de la stat. În iarna lui 2010, doar un sfert din cei care locuiesc la țară mai îndeplinesc con-dițiile pentru a beneficia de acest ajutor. Criterii cumulative În comuna Ostrov, sunt aproximativ 5.600 de locuitori. Dacă, în 2009, 60% din ei primeau bani pentru lemne, acum nu se mai încadrează nici 20%. Chiar dacă mulți dintre ei nu au deloc venituri, au măcar câteva animale în bătătură sau o bucată de pământ intravilan, sub casa în care locuiesc, ori ceva teren arabil. „Anul trecut, am avut 780 de cereri, anul acesta, numai 143. Oamenii au fost informați că, dacă au peste 2.000 de metri pătrați de teren intravilan sau 3.000 de metri extravilan, nu se mai încadrează și nu are rost să mai depună cerere. Sunt necăjiți pentru că nu li se pare corect. Dacă nu au pământ extravilan, au intravilan că așa sunt gospodăriile la țară. Poate ar fi trebuit ca aceste criterii să fie măcar cumulative, astfel încât să nu îi lase pe sărmanii ăștia fără lemne”, ne-a declarat Dumitru Nedea, primarul de la Ion Corvin. Nu au păduri în bătătură La Fântânele, mai pot beneficia de sprijinul Guvernului doar 32 de persoane. „Oamenii sunt amărâți, dar au grădini mai mari de 2.000 de metri. Însă acolo nu au pădure, ca să poată tăia lemne iarna. Își pun și ei niște legume, să aibă ce mânca. Oricum și banii ăștia sunt praf în ochi, dar pentru cei care nu au niciun fel de venit sunt bineveniți”, ne-a spus și Milica Popescu, refe-rent cu atribuții de asistent social în comuna Fântânele. Cazuri nedreptățite În comuna Independența, numai 10% din săteni mai primesc ajutoa-rele pentru lemne. „Legea asta nu a fost făcută pentru oamenii de la țară. Orice om de la sat are măcar 2.000 de metri de bătătură. Are acolo porumb, cartofi, ceapă. Dar cine poate să trăiască numai din asta? Cineva nu vrea să evoluăm și ne pune să facem focul ca acum o sută de ani, cu coceni și bețe de floarea soarelui. În plus, se fac mari nedreptăți, mai ales pentru cei care nu pot îndeplini criteriile pentru câțiva metri în plus. Avem un caz cu o femeie care are 2.014 metri pătrați de pământ, însă și soțul și băiatul ei au dizabilități. Niciunul nu se încadrează pentru a primi grad de handicap și nu au niciun venit. Păi cum să le tai ajutorul acestor oameni? Și avem multe cazuri de genul acesta, dar suntem legați de mâini și de picioare. Mergem la limita legii și, cu multă bunăvoință din partea Consiliului Local, încercăm să îi ajutăm cât putem”, a explicat primarul de la Independența, Cristea Gâscan.