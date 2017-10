"Facem demersuri ca familiile sărace să beneficieze de subvenţii la căldură"

Primarul Mangaliei, Cristian Radu:

"Facem demersuri ca familiile sărace să beneficieze de subvenții la căldură"

Vineri, 30 Octombrie 2015

Primarul Cristian Radu, prin Serviciul Public de Asistență Socială, vrea să acorde celor mai sărace familii din Mangalia ajutor de încălzire.La ultima ședință de Consiliu Local Mangalia, aleșii au votat trecerea centralelor termice de la școli și blocurile ANL la alimentarea cu gaz, eliminând astfel total combustibilul lichid ușor, care era scump și poluant.„Prin economia făcută, am propus să acordăm ajutoare de încălzire celor mai sărace familii din oraș, pensionari sau salariați cu venituri reduse, familii cu copii mici, față de care avem datoria să le sprijinim pe durata sezonului rece. Din primele estimări, ar fi aproximativ 1.500 de beneficiari (familii și persoane singure), care astfel vor plăti foarte puțin la încălzire, în sistemul centralizat. Ur-mează ca reprezentanții Serviciului Social și cei ai CL să finalizeze documen-tația, astfel încât să se voteze la următoarea ședință de consiliu”, a declarat primarul Cristian Radu.Tot în privința încălzirii pe timpul iernii, edilul a propus consilierilor locali să aprobe acordarea de ajutoare speciale pentru cei care folosesc sobe cu lemne (aprox. 450 de beneficiari) și se înca-drează în criteriile legale pentru a primi ajutoare de la bugetul local.„Am spus în repetate rânduri că locui-torii de la case sunt cei mai nedreptățiți atunci când vine vorba de subvenții și ajutoare de încălzire. Unii s-au branșat deja la gaz (beneficiind de subvenția de racordare), însă mulți folosesc încă sobele pe lemne. Cred că este corect din partea noastră să sprijinim toată populația orașului pentru că și cei de la case sunt tot locuitorii Mangaliei. La acest capitol, aș include și bran-șarea la gaz a ultimelor 3-4 blocuri cu sobe, precum și racordarea Căminului Pescăruș la sistemul centralizat de termoficare. În ambele cazuri, am prezentat situația în CL și am primit asigurări că la prima ședință proiectele se vor aproba”, a mai declarat Cristian Radu.Acesta a anunțat că acordarea acestor subvenții la încălzire se va face prin Serviciul Public de Asistență Socială Mangalia în momentul în care propunerea va fi adoptată de Consiliul Local.