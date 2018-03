Expoziție de zacuscă. "De la masa de post la masa boierească"

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole din cadrul Universității „Ovidius” Constanța găzduiește, astăzi, 20 martie, de la ora 14.30, o „expoziție” de zacuscă, unde tradiționalul produs va putea fi și degustat, dar și stropit cu vinuri dobrogene. Evenimentul este organizat de „TourX”, în colaborare cu Asociația Țăranii Dobrogeni, reuniți sub egida „Zacusca, o experiență balcanică. De la masa de post la masa boierească” și având invitați cu istorii culinare interesante din întreaga țară și nu numai.Organizatorii au declarat că Dobrogea actuală deține o moștenire gastronomică diversă și diferită de cea a celorlalte provincii românești, ea aflându-se sub administrare otomană până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, multe dintre mâncărurile Dobrogei sunt gătite pe bază de pește, în special în Delta Dunării, și pe bază de lapte și carne de oaie, datorită tradițiilor minorității turco-tătare, păstrându-și chiar și denumirile de-a lungul timpului.Dar pentru că suntem în perioada Postului dinaintea Sfintei Sărbători a Paștelui, cu toții experimentăm zacusca, această mâncare preparată din legume proaspete, coapte sau prăjite în ulei. Aceasta poate fi găsită în mai multe țări din Balcani, având ca ingrediente vinetele coapte, gogoșarii (sau ardeii roșii) copți și ceapa tăiată. Alte rețete mai adaugă roșii, ciuperci, morcovi, dovlecei, etc existând numeroase varietăți de zacuscă, în funcție de ingredientele folosite.Mergând pe firul istoriei, zacusca este de origine slavă (закуска, zakuska), având înțelesul de „gustare” sau „aperitiv”, rădăcina slavă a cuvântului (кус, kus) însemnând gustos, delicios sau a mușca.