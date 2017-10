Explicaţia şoferului RATC prins cu laptopul la volan: "Nu mă uitam la filme. Căutam ceva pe Internet"

Explicația șoferului RATC prins cu laptopul la volan: "Nu mă uitam la filme. Căutam ceva pe Internet"

Zilnic vedem în trafic tot felul de șoferi distrași, neatenți, vorbind la telefon sau tastând mesaje. Însă nu ți-e dat des să vezi un șofer uitându-se la filme, pe laptop, în timp ce conduce. Iar când acesta mai este și șofer de autobuz și transportă câteva zeci de oameni, aproape că ți se pare imposibil așa ceva. Asta credea și un constănțean până când a trăit pe pielea lui și a văzut cu ochii lui cum un șofer de pe linia 44 a Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța (RATC) stătea cu laptopul pe bord și se uita la un film. A apucat să facă și câteva fotografii, înainte de a coborî din autobuz.Cristi A. ne-a trimis fotografiile cu șoferul respectiv și ne-a scris pe adresa redacției: „Un șofer de pe linia 44 se uită pe laptop în timp ce conduce. Asta da atenție distributivă… Nu am apucat să fac poze mai bune, mă pregăteam să cobor și era aproape întuneric. Așa că și numărul se vede foarte greu. Dar sper să îl mai întâlnesc și revin cu o filmare. Asta dacă nu reușiți să îl găsiți dvs. înainte!”, ne-a transmis Cristi, odată cu fotografiile.Deși imaginea nu este foarte clară, în fotografie se poate distinge destul de bine bordul autobuzului și laptopul aprins, unde rulează un film. Considerând că un astfel de comportament este un pericol public atât pentru călătorii din autobuz, cât și pentru pietoni și ceilalți participanți la trafic, am hotărât să informăm conducerea RATC despre această întâmplare.Contactat telefonic, directorul general al Regiei de transport s-a declarat imediat scandalizat de un astfel de comportament al unui șofer, a cerut să vadă imaginile și a promis că va lua măsuri dacă situația se va confirma. În urma cercetărilor făcute în interiorul RATC, a fost identificat auto-buzul și șoferul respectiv. Pus în fața imaginilor surprinse de călător, șoferul a recunoscut că a circulat cu laptopul pe bord, deschis, dar a spus că doar căuta ceva și nu se uita la film. Acesta a fost sancționat și de la 1 ianuarie 2016 nu va mai lucra la RATC.„Am identificat șoferul, am stat de vorbă cu el și a recunoscut că a avut laptopul deschis. El zice că nu se uita la film, ci doar căuta ceva. Însă acest comportament nu poate fi tolerat. Șoferul avea contract pe perioadă determinată, fiind, practic, angajat în perioadă de probă. Ca urmare a incidentului, am decis să nu îi prelungim contractul și de la 1 ianuarie 2016 nu va mai lucra la noi. Așa a considerat el de cuviință să mă convingă că vrea să aibă contract pe perioadă nedeterminată la RATC”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al RATC, Ovidiu Cristian Tănase.Așadar, am scăpat de unul dintre șoferii care uită că poartă responsabilitatea sănătății și vieții a sute de călători care se urcă, zilnic, în autobuzele pe care le conduc. Poate această întâmplare va servi drept exemplu și pentru cei care încă nu știu să-și respecte pasagerii, vorbesc la telefon, le închid ușile în nas celor care au alergat să prindă autobuzul sau pentru cei care uită că nu cară saci de cartofi, ci persoane, care mai și plătesc pentru călătorie.