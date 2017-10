Exodul spre ţările cu bani lasă Spitalul Judeţean fără specialişti

Exodul spre țările cu bani lasă Spitalul Județean fără specialiști

Aproximativ 15 medici au părăsit, în 2009 și la începutul lui 2010, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru a profesa într-o unitate sanitară din străinătate. Cei care au rămas spun că tentația de a-și urma colegii peste hotare este tot mai mare de la o zi la alta. Motivele? Sunt numeroase, spun cadrele medicale: condițiile de muncă sunt mizere, salariile sunt mici, nu sunt materiale sanitare, ce să mai vorbim de aparatură performantă. De suferit au însă, până la urmă, tot pacienții. Sistemul sanitar suferă de lipsă de personal de ani buni, indiferent că este vorba de medici sau de cadre medicale medii. Anul trecut au fost organizate două concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de specialiști și medici rezidenți, dar numărul celor care s-au prezentat a fost redus. În consecință, în conti-nuare este nevoie de diabetologi, anesteziști, medici de laborator, radiologi, epidemiologi, ginecologi, iar lista poate continua. Criza financiară care apropie tot mai mult sistemul sanitar de colaps nu a fost de ajutor, astfel că, din 2009, numărul celor care au ales să profeseze în mediul privat sau peste hotare este tot mai mare. Potrivit dr. Florian Stoian, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU), din această unitate au plecat, în perioada amintită, aproximativ 15 medici. „Profesioniști, oameni de o mare valoare, iar odată cu plecarea lor spitalul are de pierdut”, a arătat medicul. Tot mai mulți doctori sunt tentați să plece Printre cei care în prezent profesează peste hotare se numără dr. Iulia Popescu, specialist în cardiologie - se află în Franța, dr. Horia Salcă, specialist în neurochirurgie - se află în Spania, dr. Mimi Inceu, medic neonatolog etc. „Au luat această decizie determinați de câștigul financiar (n.r. un medic cu experiență poate primi peste 10.000 de euro), de aparatura performantă cu care pot lucra, de accesul la cursuri de perfecționare care permit promovarea în carieră și de posibilitatea de a-și aduce familia ulterior”, a arătat dr. Florian Stoian, care a adăugat că deși este o mândrie că un specialist român lucrează într-un spital de peste hotare și este apreciat, nu trebuie ignorat totuși că unitatea din țară are de suferit. Doi dintre medicii care au experimentat cum se lucrează peste hotare și care sunt tentați să plece din nou sunt dr. Valentin Orbeanu, medic primar ortopedie și traumatologie și dr. Dumitru Marius Enescu, medic-șef Secția de Ortopedie. Oferta pe care le-o pune la dispoziție Spitalul Județean Constanța constă în salarii cuprinse între 1.300 de lei (pentru medicii cu jumătate de normă) și 3.000 de lei (cei cu normă întreagă), la care se adaugă gărzile (pentru o gardă, un doctor primește între 120 și 240 de lei). De asemenea, condițiile de muncă presupun îngrijirea pacienților fără a avea la dispoziție medicamente și materiale sanitare necesare, dar nici aparatură medicală performantă. Tocmai de aceea, nu doar medicii încearcă să-și clădească o carieră peste hotare, dar și pacienții au conștientizat că drumul spre Viena sau clinicile din Germania sunt calea cea mai sigură către însănătoșire. În țară, medicii sunt în concediu fără plată Urmare a plecării medicilor, SCJU Constanța are de suferit de două ori: pe de o parte pierde specialiștii, pe de altă parte, nu poate angaja alții. „Cadrele medicale își iau concedii fără plată pentru a putea pleca, inițial pentru un an, dar au posibilitatea prelungirii până la trei ani. În această perioadă, posturile respective sunt blocate”, a arătat dr. Florian Stoian. Mai grav este, a spus reprezentantul spitalului, că în condițiile în care evoluează situația, este posibil ca în 10 - 15 ani să migreze majoritatea absolvenților facultăților de Medicină. „Va avea loc schimbul de generații și nu va mai avea cine să lucreze. O parte dintre absolvenți sunt insuficient pregătiți și nu fac față cerințelor dintr-un spital de urgență, iar cei care sunt, pleacă din sistem”, a adăugat medicul. De asemenea, au luat drumul străinătății și numeroase asistente și infirmiere. Astfel, asistentele de la Spitalul Județean lucrează în Elveția, Germania, Italia, Bagdad etc. *** Dumitru Marius Enescu, medic-șef Secția de Ortopedie: „Am fost în schimburi de experiență trei luni în Spania și o lună în Germania, am văzut cum se lucrează și fac față, am văzut aparatura de acolo și îmi pun semne de întrebare dacă nu cumva cariera mea are de suferit pentru că lucrez aici. Ceea ce facem noi este medicină eroică, în condițiile date. La ora actuală, pragmatic vorbind, m-ar tenta să lucrez în străinătate, în Germania, Spania ori Anglia sau în mediul privat, pentru niște bani adevărați. În Germania un medic primește 10.000 de euro pe lună. Mă aștept ca fenomenul plecărilor peste hotare să ia amploare, numărul de paturi să descrească, ceea ce va constitui un imbold pentru stimularea sistemului privat. De altfel, cred că aproximativ jumătate din personal va pleca din sistemul de stat către cel privat”. *** Valentin Orbeanu, medic primar specializare ortopedie și traumatologie: „Am fost plecat doi ani în Nigeria și totul este diferit, de la recunoașterea statutului de medic specialist, până la posibilitatea de a lucra cu toate materialele sanitare și aparatura la dispoziție. Nu avem tije, șuruburi și astfel este situația de trei luni. În străinătate, pacientul este operat a doua zi după internare. La noi, a doua zi se recoltează probele pentru analize, a treia zi este consultat de anestezist, apoi se negociază cu bolnavul dacă își cumpără materialele. Trec între cinci și șapte zile până este operat. Am două oferte, una de la un centru internațional din China, salariu de 10.000 de euro și cazare, și cealaltă ca rezident în Anglia, la un program mai relaxat. Acum am un salariu de bază de 2.100 de lei, la care se adaugă sporurile și gărzile și ajung la 4.300 de lei”.