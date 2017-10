Exerciţiile militare din larg afectează delfinii din Marea Neagră

Exercițiile militare din larg afectează delfinii din Marea Neagră

97 de delfini au eșuat, anul acesta, pe litoralul Mării Negre. Șase dintre aceștia au venit la mal vii, însă, din păcate, nu a fost salvat decât unul singur. Numărul delfinilor eșuați este dublu față de cel de anul trecut, principalele cauze fiind, în opinia lui Răzvan Popescu Mirceni, reprezentant al Societății de Exploatări Oceano-grafice „Oceanic Club”, plasele pescărești și exercițiile militare din larg. „Anul acesta, din păcate, au venit la mal 97 de delfini. Șase dintre aceștia erau încă vii, dar numai unul singur am reușit să salvăm și să-l ducem în larg. Din analizele făcute ulterior, ne-am dat seama că mulți au murit de epuizare și nu pentru că ar fi fost bolnavi. Se pare că pe lângă plasele pescărești, un factor important care determină eșuarea delfinilor sunt exercițiile militare din Marea Neagră. Sonarele de înaltă frecvență produc micro-leziuni la nivelul creierului delfinilor, iar animalul nu mai este capabil să se orienteze și să-și găsească hrană, ajungând la mal din instinct, însă epuizat”, a declarat, pentru Cuget Liber, Răzvan Popescu Mirceni. Bani din buzunarele voluntarilor Opt dintre delfinii eșuați și morți pe malul mării nu au putut fi ridicați din lipsa banilor. „Principala problemă a organizației noastre este lipsa acută de fonduri. Având în vedere că pentru fiecare operațiune de ridicare ne trebuie cel puțin 100 de lei și că anul acesta au fost 97 de cazuri, ne-a fost dat peste cap tot bugetul. Am cheltuit până în prezent 10.040 de lei. Este o sumă foarte mare pentru noi. Din sponsorizări am avut numai 5.500 de lei, restul provenind din buzunarul membrilor. Este foarte dificil”, a precizat reprezentantul „Oceanic Club”. Analizele se fac la Cluj, Iași sau Timișoara Mai mult decât atât, din luna iulie, din cauza crizei financiare, Direcția Sanitar-Veterinară Con-stanța i-a anunțat că nu îi mai poate ajuta cu efectuarea analizelor. Așa se face că toate mostrele prelevate de către voluntari de la delfinii eșuați sunt trimise, pe cheltuiala lor, la laboratoare din Cluj, Iași sau Timișoara. „Un set complet de analize pentru un singur delfin eșuat costă între 1.200 și 1.400 de lei. Și nici nu putem să renunțăm la aceste date pentru că astfel nu mai putem afla nimic despre ce se întâmplă cu mamiferele din Marea Neagră” a explicat Răzvan Popescu Mirceni. Delfinii, uitați de autorități Din păcate, delfinii nu sunt cuprinși într-un program național de intervenție și de protecție. „Oceanic Club” realizează, în prezent, documentația pentru argumentarea introducerii delfinilor într-un program național. „Lucrăm împreună cu reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare din Constanța, iar toate documentele le vom transmite, ulterior, către Agenția Națională și către Guvern. Dorim să includem delfinii în strategia națională pentru a avea și noi un buget anual, măcar pentru analize, și pentru a nu mai cere tot timpul bani de la sponsori și de la voluntari”, a completat Răzvan Popescu Mirceni. În speranța de a sensibiliza autoritățile și de a le determina să le pese de soarta delfinilor, „Oceanic Club” va organiza și o dezbatere, la care vor fi invitați reprezentanți ai autorităților care îi sprijină, dar și care vor să li se alăture în lupta de a salva delfinii, cu scopul de stabili planurile pentru perioada imediat urmă-toare.