EXCLUSIV! Cum arată în interior Spitalul de Boli Infecțioase la două luni după incendiu

Prima noastră oprire a fost la celelalte secţii din spital, care vor avea capacitatea, în scurt timp, să îngrijească bolnavi, şi unde personalul face curăţenie. Şi, da, se lucrează peste tot, să nu credeţi că stă cineva degeaba! Fiecare „înarmat” cu câte ceva, fie ea o cârpă, un mop, o mătură, toată lumea face câte ceva. Pe ici-colo se mai simte un uşor iz de fum, dar personalul speră ca acesta să dispară curând. În principiu, saloanele arată în regulă şi se poate observa cu ochiul liber că nu sunt probleme majore în acest corp de clădire. Situaţia nu este, însă, la fel de îmbucurătoare, pe secţia de ATI, de unde a izbucnit incendiul, în ziua fatidică de 1 octombrie. Aici, pereţii par a fi tare şubrezi, totul a fost curățat până la temelie și cu greu îți poți da seama că acelea au fost niște saloane de spital cândva. Dar, chiar și în aceste condiții, se lucrează, s-au montat deja noi geamuri de termopan și, probabil, la un moment dat, și acest sector va redeveni funcțional, doar că lucrurile cer timp, nimic nu se poate face în condiții de maximă siguranță în grabă.





Când se va redeschide spitalul? Ce mai este de făcut?



Spitalizarea de zi va asigura monitorizarea bolnavilor



La aceste întrebări ne-a răspuns directorul interimar al instituției, dr. Claudia Cambrea, care ne-a însoțit în vizita noastră. „Cu toţii ne dorim redeschiderea treptată şi parţială a spitalului, dar după ce s-a întâmplat în data de 1 octombrie, noi, la redeschidere, trebuie să funcţionăm în condiţii de maximă siguranţă, atât pentru pacienţi, cât şi pentru personal. Pentru a putea face acest lucru, chiar şi treptat, în clădirea principală trebuie implementate toate măsurile care sunt în vigoare şi care sunt impuse de către diferite autorităţi, de către Direcţia de Sănătate Publică, de către ISU Dobrogea etc. Deci, practic, trebuie respectaţi toţi paşii, în aşa fel, încât la redeschidere să nu mai avem probleme. După cum se ştie, spitalul, la momentul incidentului, nu avea nici măcar aviz de funcţionare ISU. În prezent, se obţin, treptat, toate autorizaţiile pentru refacerea circuitelor electrice, pentru implementarea detecţiei şi semnalizării la incendiu, este redimensionată instalaţia de oxigen, conform noilor normative în vigoare şi lista continuă. În acelaşi timp, se implementează o serie de alte subsisteme, care sunt necesare pentru avizarea ISU, este pus la punct sistemul de ventilaţie din saloane, de pe culoare, şi, evident, trebuie implementate toate celelalte măsuri impuse de scenariul la incendiu: uşi de evacuare, montarea uşilor anti-foc. Acestea sunt necesare pentru a separa diferite compartimente, astfel încât, în cazul unui potenţial incendiu, să nu se mai propage pe compartimentele adiacente flacăra sau fumul, cum s-a întâmplat în urmă cu două luni. În tot acest timp, eu am militat şi am insistat să deschidem aripa mică a spitalului, pentru că am considerat că este cea mai la distanţă de accident şi mi se părea că ar putea fi cea mai puţin afectată. Pe această aripă mică a spitalului funcţionează laboratorul, farmacia, compartimente fără de care nu ar putea funcţiona instituţia. Pe ultimul etaj avem compartimentul pentru pacienţii imunodeprimaţi, care are un număr de 20 de paturi de spitalizare continuă. Într-o primă etapă, cred că s-ar mai putea deschide tot demisolul clădirii, iar asta înseamnă că poate funcţiona spitalizarea de zi, care este foarte importantă în acest context de pandemie Covid. De ce? Pentru că, în acest fel, am putea face monitorizare atât la debutul afecţiunii bolii, cât şi monitorizare post Covid”, ne-a declarat managerul. Medicul a precizat că, într-o altă etapă, va fi redeschisă spitalizarea continuă, dar acolo este necesară implementarea mai multor lucruri. De exemplu, spitalul este dotat cu oxigen în toate saloanele, deci, practic, trebuie să fie foarte atenţi la sistemele de ventilaţie.





Instalaţia de oxigen a fost redimensionată



În ceea ce priveşte instalaţia de oxigen, aceasta a fost redimensionată, iar prizele trebuie regândite. Practic, a subliniat dr. Cambrea, tot proiectul electric trebuie refăcut şi reimplementat, în condiţiile în care clădirea este foarte veche. Pe de altă parte, la acest moment, spitalul încă aşteaptă rezultatele expertizelor pentru siguranţă, inclusiv probele de la laborator care să le spună exact ce parte a spitalului poate fi folosită şi care nu. De-abia atunci, vor putea vorbi de câte paturi vor putea fi funcţionale şi câte nu. Când va fi capabil spitalul să primească, din nou, pacienţi? O dată avansată este 20 decembrie, dar în caz că nu se va putea, cel mai sigur în ianuarie, cu precizarea că partea afectată de incendiu, terapia intensivă, va primi undă verde de funcţionare mai târziu, când se va putea. Până atunci, trebuie renovat spațiul, consolidat și, desigur, înlocuită aparatura medicală din compartimentul de terapie intensivă, care a fost afectată în proporţie de 90%. În rest, aparatura de pe secţii şi laborator este intactă și va putea fi folosită pe viitor.





Normal, la un județ de dimensiunea Constanței, locurile ce vor putea fi funcționale pentru bolnavi nu sunt suficiente.



Prezent în unitatea medicală în momentul vizitei noastre în spital, reprezentantului Primăriei Constanța, Doru Iordache, a spus că până la definitivarea spitalului modular, despre care se vorbește de ceva vreme, va fi relocat aici un tir ATI, deci încă un spațiu nou creat pentru a asigura cazurile grave, ce țin de terapie intensivă.





„Modularul va fi, şi el, de mare ajutor, iar primăria a contribuit aici cu suma de şapte milioane de euro. Important este ca spitalul să funcţioneze în forma aceasta până la instalarea acestui modular. În paralel, se lucrează la reabilitarea secţiei de ATI, dar expertiza tehnică ale cărei rezultate le aşteptăm schimbă cu totul datele problemei, de dinainte de incendiu. Ne referim la costurile care au fost estimate pentru acest proiect înainte, şi care vor fi sigur depăşite de situaţia actuală. Ce vă putem spune este că experţii se află încă la spital. S-au recoltat probe din structura spitalului, din toate zonele, iar acum se scanează 3D, timp de o săptămână, pentru a se vedea gradul de afectare a structurii unităţii sanitare”, a explicat Doru Iordache, consilierul personal al primarului Constanței, Vergil Chițac.





În altă ordine de idei, zilele acestea, unele cadre medicale au precizat că, chiar de Moş Nicolae, au primit o informare de la conducerea spitalului, prin care li se precizează că sunt pasibili de sancțiuni disciplinare, dacă mai oferă informații în mass-media sau pe rețelele de socializare, despre orice aspect referitor la locul de muncă.





Pentru a lămuri aceste aspecte, dr. Cambrea a declarat că nu este vorba decât de o notă internă prin care angajaţilor li se reaminteşte ce au semnat în fişa postului. Pe scurt, nu i se pare normal ca unii colegi să iasă în presă şi să comunice diverse zvonuri, scenarii care nu au nici o legătură cu realitatea şi care nu fac altceva decât să sperie personalul, care şi aşa este îngrijorat, pentru că se fac aceste detaşări la alte unităţi. „Nu cred că are nici un rost să lansăm zvonuri care să inducă panica în rândul personalului spitalului. Un alt aspect este că se prezintă lucrurile trunchiat, dintr-un anumit punct de vedere, ori acestea sunt, de fapt, extrem de complexe, pentru repornirea acestui spital, şi sunt cunoscute de un grup relativ restrâns de persoane. De fiecare dată, am comunicat personalului lucrurile care s-au realizat, întrucât eu am considerat că este important să le comunic numai lucrurile care se realizează, nu şi paşii premergători, pentru că nu are rost. Pe de altă parte, în clipa în care se spune că este posibil să devenim secţie exterioară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, nu este corect faţă de nimeni. La un moment dat, s-a lansat ideea că nu avem susţinerea autorităţilor locale, ceea ce este greşit. Ba da, avem susţinerea lor şi am primit bani de la primărie”, a completat directorul.





Vă întrebaţi cum arată la acest moment unitatea sanitară, dacă este pregătită sau nu pentru redeschidere sau dacă poate primi pacienţi? Ei bine, secția de Terapie Intensivă știm cu toții, a fost mistuită de flăcările focului nemilos, care, nu doar că a distrus o secție de spital, dar a ucis șapte persoane care au avut ghinionul de a se afla în acele clipe de groază internate în acele saloane. Așa că, la cât de aprig și devastator a fost incendiul, acel corp de clădire nici nu poate arăta foarte bine, acum, la doar două luni distanță. Reporterii cotidianului „Cuget liber” s-au deplasat, miercuri, 8 decembrie, în exclusivitate pentru cititorii ziarului nostru, la spital, unde au dorit să afle amănunte despre cursul lucrărilor, dar şi să vadă cu propriii lor ochi care este stadiul acestora. Totul, desigur, pentru a vă relata vouă, constănţenilor, cu lux de amănunte, situaţia reală şi nu doar ce se aude prin zvonuri, de la unii sau de la alţii.