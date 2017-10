Eveniment dedicat voluntarilor de valoare ai Constanţei

Eveniment dedicat voluntarilor de valoare ai Constanței

Ştire online publicată Miercuri, 28 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Alături de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Asociația Together Everyone Achieves More își premiează voluntarii și colaboratorii, astăzi, la Sala „Remus Opreanu”, din cadrul Consiliului Județean Constanța, în intervalul orar 12 - 15.Evenimentul aduce împreună mai mult de 150 de tineri, copii, părinți, profesori, atât din Constanța, cât și din țară.Atmosfera de sărbătoare, cu momente artistice, colinde, premii, va face ca finalul de an să aducă împreună marea familie TEAM. Asociația realizează în fiecare an mai mult de 500 de acțiuni, proiecte, traininguri pentru leaderi de tineret și pentru dezvoltarea inteligenței emoționale, la nivel național, fiind susținută de mai mult de 1.200 de voluntari, parteneri fiind școli, inspectorate școlare, direcții pentru sport și tineret, consilii locale și județene, alte ONG-uri etc.