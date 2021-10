Eveniment de excepție! cora sărbătoreşte „Ziua Mondială a Pâinii”

Potrivit studiului cora, clienții săi preferă pâinea frământată, dospită și coaptă în brutăriile proprii. În fiecare lună, în hipermarketurile cora se vând câte 500.000 de pâini. Cele mai cerute sortimente sunt pâinile cu maia, din făinuri integrale şi seminţe. Retailerul cora, care operează o rețea de 10 hipermarketuri în România, folosește 80 de tone de făină lunar pentru a plămădi, dospi și coace pâine în brutăriile proprii și mizează pe sortimente speciale, cu maia, integrală și cu diverse semințe, pentru a răspunde exigențelor tot mai multor consumatori care caută soluții pentru un stil de viață echilibrat. Pentru a marca Ziua Mondială a Pâinii, care se sărbătoreşte din 2001 pe 16 octombrie, cora îi va întâmpina pe clienți în hipermarketuri cu un festival al pâinii, constând în prezentarea gamelor în standuri special dedicate. cora și-a diversificat în ultimii ani continuu sortimentul de panificație, urmând noile exigențe și trenduri de consum, și a investit în echipa care lucrează în brutăriile proprii existente în fiecare hipermarket. În hipermarketurile cora se vând lunar peste jumătate de milion de pâini, dintre care 60% sunt frământate, dospite și coapte în brutăriile proprii cora. Toate produsele cora de panificație sunt ambalate.Cele mai apreciate tipuri de pâine cora sunt cele cu maia, care câștigă tot mai mult teren, în prezent peste 50% dintre clienți aleg acest produs, dar şi variantele îmbogățite cu cereale (orz, ovăz, mei) și semințe (in, chia, mac, susan, semințe de floarea-soarelui). „cora are avantajul de a avea brutării proprii în hipermarketurile sale, spre deosebire de alți retaileri, prin urmare putem ajusta fidel oferta, în funcție de ce-și doresc consumatorii. Pandemia a schimbat obiceiurile de cumpărare, impunând calitatea în fața cantității. Am observat la cumpărătorii care vin în magazin sau comandă online apetența pentru specialități de pâine”, a declarat Larisa Mătăsaru, directorul de achiziții Produse Proaspete cora România. „Avem echipe cu multă experiență în toate hipermarketurile noastre, în fiecare brutărie cora fiind brutari specialiști cu peste 10 ani de experiență. Mesajul nostru către consumatori este că facem pâinea din ingredientele clasice ale unei pâini bune: făină, apă, maia și respect”, a spus Gina Ofrim, directorul hipermarketului cora Sun Plaza. Ca și canale de aprovizionare, românii preferă să vină în magazin pentru a cumpăra pâinea, fiind interesați de aspectul ei, de prospețime, în prezent doar 3% din cifra de afaceri pe acest segment fiind generată prin comenzile online. Se observă însă o creștere a încrederii pe care clienții o dezvoltă în a comanda produse proaspete online. cora dedică un spațiu generos produselor proprii de pâine și în magazinele de conveniență cora Urban, deschise în București anul acesta. Aici pot fi găsite zilnic 20 de sortimente de pâine, jumătate dintre ele fiind producție proprie cora. Campioni la consumul de pâine, la nivelul rețelei cora, sunt hipermarketurile din București și Bacău, unde se înregistrează cele mai mari vânzări din categorie. Dintre pâinile producție proprie, foarte apreciate sunt „Rodul pământului și pâinea odihnită”, ambele cu maia, dar și clasica baghetă franțuzească, pâinea pave cu maia și pâinea Limnos Chalkidiki, concepută din făină de grâu dur.