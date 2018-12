Eveniment ce a marcat un 2018 prosper, susţinut de JCI Constanţa

Eveniment ce a marcat un 2018 prosper, susținut de JCI Constanța

Sâmbătă, 15 decembrie, la Hotel Ibis, a avut loc Gala JCI Constanța 2018, eveniment dedicat sfârșitului de an, cu o participare de aproximativ 60 de persoane, membri, colaboratori și parteneri.Scopul acestui eveniment a fost de a sărbători încă un an de activități realizate în intenția de a crea un impact pozitiv în comunitatea locală, dar și de a mulțumi partenerilor și sponsorilor pentru sprijinul acordat de-a lungul anului în numeroasele proiecte pe care le-au susținut.Anul 2018 pentru JCI Constanța a reprezentat un an prosper, un an în care au fost organizate numeroase proiecte de succes, pe domeniile: antreprenoriat, dezvoltare personală, relații internaționale, sănătate și social. Concret, vorbim despre: „100 drawings of Vincent van Gogh”, „Meet JCI”, „Public Speaking și Debate”, „Atelierul Zânelor”, „Share your blood, save a life”, „Femei de afaceri”, „JCI Play 4x4”, „Summer work and fun - Workshop financiar”, „Teen Edu”, dar și diferite campanii umanitare.Evenimentul a fost un prilej pentru a premia și membrii cu rezultate deosebite în anul acesta, Mihaela Rodeanu fiind votat cel mai implicat membru, iar Loredana Mihai, cel mai bun manager de proiect.Invitații au avut parte de o atmosferă îmbietoare și de programe artistice susținute de Cristian Munteanu și de Ansamblul Nea Ellada.În cadrul evenimentului, a avut loc și o licitație cu obiecte de artă pentru susținerea campaniei umanitare de la Chirnogeni, iar președintele JCI Constanța 2018, Cristian Stancu, i-a predat ștafeta președintelui din 2019 al organizației, Simona Leonida.