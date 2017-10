EURES. Sute de locuri de muncă disponibile în străinătate

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 418 locuri de muncă vacante, după cum urmează:Germania – 91 locuri de muncă: 15 factori poștali, 15 electricieni în construcții, 10 educatoare, 5 șoferi de camion, 4 lăcătuși mecanici, 3 asistenți medicali geriatrie, 3 dezvoltatori aplicații IT, 3 muncitori necalificați în industria prelucrării metalelor, 3 instalatori instalații încălzire, 3 muncitori necalificați în industria metalică(galvanizare), 3 instalatori instalații apă și gaz, 2 șoferi profesioniști, 2 coordonatori Departamentul Planificare Financiară, 2 Visual designeri, 2 bucătari, 2 tâmplari (alternativ dulgher), 1 sudor MAG, 1 asistent medical în pediatrie, 1 asistent medical Terapie Intensivă, 1 Go Backend Developer, 1 Dezvoltator IT, 1 manipulant mărfuri;Marea Britanie – 60 locuri de muncă: 55 îngrijitori persoane, 5 îngrijitori persoane la domiciliu;Italia – 60 locuri de muncă : 30 asistenți medicali, 30 îngrijitori persoane;Suedia – 55 locuri de muncă: 20 femei de serviciu, 15 vopsitori auto, 10 mecanici auto, 10 tinichigii auto;Republica Cehă – 45 locuri de muncă: 25 șoferi profesioniști camion, 15 șlefuitori/ pilitori, 3 șoferi de camion categ.C+E, 1 șofer camion (transport intern și internațional), 1 manager logistică;Slovacia - 38 locuri de muncă: 30 șoferi autocamion transport internațional, 7 îngrijitori persoane/infirmieri, 1 inginer de calitate;Norvegia– 31 locuri de muncă: 6 tâmplari/parchetari, 6 tâmplari tradiționali, 6 montatori, 6 zugravi, 2 doctoranzi cercetători în comportament uman complex, 1 doctorand cercetător în studii internaționale, 1 doctorand cercetător în inteligență artificială, 1 doctorand cercetător sisteme inteligente, 1 doctorand in Departamentul de Informatică, 1 doctorand cercetător în domeniul eticii organizaționale;Bulgaria – 20 locuri de muncă : 10 operatori rețea de telefonie mobilă, 10 operatori în industria de prelucrare a lemnului;Finlanda - 7 locuri de muncă: 4 operatori CNC, 2 sudori, 1 lucrător în metal- sudor;Olanda- 6 locuri de muncă: 6 muncitori în agricultură;Austria – 1 loc de muncă: 1 ofițer proiecte europene;Irlanda – 2 locuri de muncă: 1 tinichigiu auto, 1 vopsitor auto;Spania – 1 loc de muncă: 1 maseur;Franța – 1 loc de muncă: 1 lucrător în hotel.Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând portalul EURES național, www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință, unde consilierul EURES îi poate îndruma.