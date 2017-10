EURES. Mii de locuri de muncă vacante în Uniunea Europeană

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă prin intermediul rețelei EURES România 1.573 de locuri de muncă vacante.În Austria, sunt disponibile 20 locuri de muncă (10 coordonatori echipă pentru munca în domeniul forestier; 5 zugravi; 5 finisori fațade clădiri), în Danemarca - 101 locuri de muncă (100 lucrători în agricultură; 1 medic specialist patolog), în Germania - 172 locuri de muncă (51 asistenți medicali; 25 ospătari; 20 lucrători în industria gastronomiei de sistem; 12 faianțari-mozaicari; 10 educatoare; 6 cameriste; 6 ajutori bucătar; 3 sudori instalații; 3 electricieni în industrie; 3 parchetari; 3 montatori gresie, linoleum, parchet; etc.), în Irlanda - 125 locuri de muncă (100 însoțitori de zbor și stewarzi; 14 asistenți medicali; 10 psihiatri; 1 doctor oftalmolog), în Malta - 3 locuri de muncă (dulgher sef; dulgher; operator mașini), în Marea Britanie - 85 locuri de muncă (51 asistenți medicali generalist; 15 asistenți sociali; 10 infirmiere; 3 medici veterinari; 2 pedagogi sociali etc.), în Norvegia - 31 locuri de muncă (20 șoferi autobuz; 3 bucatari sushi; 2 bucătari wok; 2 bucătari preparate indiene; etc.), în Polonia - 25 locuri de muncă (20 mecanici/electricieni auto; 5 juniori J2EE developer), în Slovacia - 10 locuri de muncă pentru șoferi autocamion , în Spania- 800 locuri de muncă pentru muncitoare necalificate în agricultură, în Suedia - 75 locuri de muncă (20 femei de serviciu; 20 lucrători finisori în construcții; 20 femei de serviciu; 15 vopsitori auto; 10 dulgheri; 10 mecanici auto), în Ungaria- 126 locuri de muncă (75 șoferi autocamion; 50 confecționeri huse pentru mașini; 1 manager adjunct de marketing și vânzări).Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând portalul EURES național, www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință, unde consilierul EURES îi poate îndruma.